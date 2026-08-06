La AFA declaró el 15 de julio como el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol

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La fecha fue elegida en homenaje al triunfo ante Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo 2026 y rinde reconocimiento a todos los representativos nacionales del predio de Ezeiza.
En una reunión del Comité Ejecutivo llevada a cabo en el predio de Ezeiza, se aprobó por unanimidad que el 15 de julio sea consagrado oficialmente como el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol.
La elección de la jornada rinde tributo a la victoria de la Selección Mayor dirigida por Lionel Scaloni con el liderazgo de Lionel Messi frente al seleccionado de Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo 2026, encuentro en el que el conjunto nacional revirtió el marcador con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para asegurar su pase a la final. Asimismo, la resolución establece un reconocimiento extensivo a la totalidad de las selecciones nacionales en sus distintas disciplinas y categorías —masculinas, femeninas, juveniles, futsal, fútbol playa y de campo— que realizan sus entrenamientos y preparación en el predio Lionel Andrés Messi.