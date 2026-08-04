Paro nacional docente: masiva marcha de CTERA, CONADU y ATE por paritarias y fondos educativos

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La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) contó con un alto nivel de acatamiento en todo el país durante el Paro Nacional Docente realizado este lunes. La jornada incluyó una multitudinaria movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación en reclamo por la Paritaria Nacional Docente y fondos educativos.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) informó que el Paro Nacional Docente convocado para este lunes registró un altísimo nivel de acatamiento en todo el territorio nacional, acompañado por movilizaciones y acciones gremiales en cada provincia.
La actividad central tuvo su epicentro en una movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación, realizada en conjunto con las federaciones universitarias CONADU y CONADU Histórica, además del sindicato ATE. La delegación de CTERA estuvo encabezada por la Secretaria General Sonia Alesso y el Secretario Adjunto Roberto Baradel, junto a miembros de la Junta Ejecutiva Nacional, dirigentes de bases provinciales y la presencia del Secretario General de la CTA y diputado nacional Hugo Yasky.
Durante la jornada, la organización ratificó sus exigencias de convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, aumento salarial, restitución y pago del FONID y envío de fondos nacionales educativos adeudados a las provincias. A su vez, el gremio sostuvo los pedidos por una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la defensa de las jubilaciones docentes y el rechazo a proyectos de desfinanciamiento y a la Ley de Libertad Educativa.