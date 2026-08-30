Las Pelotas anunció nuevo disco para septiembre y sumó una nueva función en el Teatro Vorterix

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Las Pelotas presentó “Cuando ves alrededor”, el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio que se lanzará en todas las plataformas el próximo 10 de septiembre. El lanzamiento consolida la antesala de su nuevo material discográfico y llega acompañado por un concepto audiovisual y novedades sobre sus presentaciones en vivo.
El estreno llegó acompañado por un videoclip en blanco y negro concebido y realizado por Juan Daffunchio y Macarena Echauri. Filmado en una estación de tren, el ritmo de una multitud autómata contrasta con la mirada atenta de dos niños, capaces de rescatar el asombro en medio de una vorágine gris y alienante.
En el plano técnico y sonoro, el sencillo contó con la producción artística de Sebastián Schachtel y Germán Daffunchio. La grabación y la mezcla estuvieron a cargo de Uriel Mackern en los estudios Sonorámica y Los Ángeles (mezclado en este último), mientras que el mastering fue realizado por Daniel Ovie.
El lanzamiento se produce en la previa de sus próximos shows en la Ciudad de Buenos Aires. Tras agotar las localidades para la fecha del 7 de octubre en el Teatro Vorterix, la agrupación confirmó una nueva función para el 8 de octubre.