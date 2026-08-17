Firmaron un convenio entre la Legislatura y FLACSO: ¿de qué se trata?

política
Durante un encuentro en el Salón Eva Perón del Parlamento porteño, se firmó el convenio para la capacitación en articulación con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el cual se brindará el Curso de Gobernanza de Ciudades Metropolitanas.
El secretario administrativo de la Legislatura, Christian Gribaudo, firmó un convenio con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), representada por Valentina Delich, directora de FLACSO; Adriana Rofman, directora académica del curso de posgrado "Gobernanza Metropolitana"; y el coordinador académico del área de Estado y Políticas Públicas, Alejandro Casalis.
Christian Gribaudo expresó "Venimos transitando un camino que va de la defensa a la investigación y a la educación, asumiendo el desafío de repensar los nuevos roles del Estado: pasar de un Estado omnipresente a su antítesis, un Estado moderno, eficiente y equilibrado, que incorpora poco a poco la inteligencia artificial." Además, repasó los convenios firmados hasta el momento, entre ellos el suscripto con el ITBA para la Maestría en Políticas Públicas; con la Universidad Austral, para la internacionalización de ciudades; y con la UBA, a través de su Centro de Idiomas (CUI).
Valentina Delich agradeció a los presentes y remarcó la importancia de "mantener una formación relevante, y una fluidez con el mundo de la política." Además, expressed "tenemos una inclinación natural hacia las perspectivas de las políticas públicas, y una vocación genuina por hacernos la pregunta sobre el rol del Estado".