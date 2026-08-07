Liga Profesional: ¿cuándo y a qué hora se jugará la cuarta fecha del Torneo Clausura?

deportes
La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó el cronograma completo de la cuarta fecha del Torneo Clausura Mercado Libre 2026. La jornada se disputará entre el viernes 7 y el martes 11 de agosto, e incluirá el clásico entre San Lorenzo y Huracán el domingo 9.
La Liga Profesional de Fútbol de la AFA dio a conocer la programación oficial de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, que se extenderá del viernes 7 al martes 11 de agosto. Dentro de la agenda destacada del sábado 8, River se medirá ante Tigre desde las 17:00 por la Zona B, mientras que Boca enfrentará a Vélez a las 19:15 por la Zona A. Asimismo, la jornada contará con los compromisos de Rosario Central abriendo la fecha el viernes frente a Aldosivi, Independiente jugando el sábado ante Platense, Racing visitando a Argentinos y Newell's a Defensa y Justicia el domingo, Belgrano ante Banfield el lunes, y Talleres cerrando la fecha el martes frente a Lanús.
Programación de la Fecha 4
Viernes 7 de agosto
19:30: Rosario Central vs. Aldosivi (Zona B)
21:45: Independiente Rivadavia (Mendoza) vs. Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Sábado 8 de agosto
14:45: Deportivo Riestra vs. Estudiantes (Zona A)
14:45: Atlético Tucumán vs. Sarmiento (Zona B)
17:00: Tigre vs. River (Zona B)
19:15: Boca vs. Vélez (Zona A)
21:30: Independiente vs. Platense (Zona A)
21:30: Instituto vs. Gimnasia (Mendoza) (Zona A)
Domingo 9 de agosto
15:00: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal)
17:45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A)
17:45: Gimnasia vs. Barracas Central (Zona B)
20:15: Argentinos vs. Racing (Zona B)
Lunes 10 de agosto
19:00: Banfield vs. Belgrano (Zona B)
21:15: Unión vs. Central Córdoba (Zona A)
Martes 11 de agosto
21:00: Talleres vs. Lanús (Zona A)