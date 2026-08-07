viernes, 7 de agosto de 2026

Liga Profesional: ¿cuándo y a qué hora se jugará la cuarta fecha del Torneo Clausura?


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La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó el cronograma completo de la cuarta fecha del Torneo Clausura Mercado Libre 2026. La jornada se disputará entre el viernes 7 y el martes 11 de agosto, e incluirá el clásico entre San Lorenzo y Huracán el domingo 9.


La Liga Profesional de Fútbol de la AFA dio a conocer la programación oficial de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, que se extenderá del viernes 7 al martes 11 de agosto. Dentro de la agenda destacada del sábado 8, River se medirá ante Tigre desde las 17:00 por la Zona B, mientras que Boca enfrentará a Vélez a las 19:15 por la Zona A. Asimismo, la jornada contará con los compromisos de Rosario Central abriendo la fecha el viernes frente a Aldosivi, Independiente jugando el sábado ante Platense, Racing visitando a Argentinos y Newell's a Defensa y Justicia el domingo, Belgrano ante Banfield el lunes, y Talleres cerrando la fecha el martes frente a Lanús.

Programación de la Fecha 4

Viernes 7 de agosto
19:30: Rosario Central vs. Aldosivi (Zona B)
21:45: Independiente Rivadavia (Mendoza) vs. Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Sábado 8 de agosto
14:45: Deportivo Riestra vs. Estudiantes (Zona A)
14:45: Atlético Tucumán vs. Sarmiento (Zona B)
17:00: Tigre vs. River (Zona B)
19:15: Boca vs. Vélez (Zona A)
21:30: Independiente vs. Platense (Zona A)
21:30: Instituto vs. Gimnasia (Mendoza) (Zona A)

Domingo 9 de agosto
15:00: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal)
17:45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A)
17:45: Gimnasia vs. Barracas Central (Zona B)
20:15: Argentinos vs. Racing (Zona B)

Lunes 10 de agosto
19:00: Banfield vs. Belgrano (Zona B)
21:15: Unión vs. Central Córdoba (Zona A)

Martes 11 de agosto
21:00: Talleres vs. Lanús (Zona A)
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