Defensoría del Pueblo porteña: ¿qué pasó en la audiencia pública para definir a sus próximas autoridades?

política
En el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo la audiencia pública con formato mixto sobre la designación del Defensor o Defensora del Pueblo y sus Adjuntas/os. Tras la exposición de los candidatos, la reunión conjunta de la Junta de Ética y la Comisión de Asuntos Constitucionales firmó el dictamen favorable del expediente.
En el Salón San Martín de la Legislatura porteña se realizó la audiencia pública, en cumplimiento con la Ley Nº 6 (modificada por la Ley Nº 6629) y el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad, correspondiente al Expediente Nº 1510-I-2026 sobre la designación del Defensor o Defensora del Pueblo y de sus Adjuntas/os, de acuerdo al artículo 7 de la Ley Nº 3.
La jornada funcionó con un formato mixto presencial y virtual, encabezada por el titular de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, diputado Matías Lammens, y el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Nicolás Pakgojz. Estuvieron acompañados por el Secretario Administrativo Christian Gribaudo, el Vicepresidente Primero Matías López y un cuerpo de legisladores, junto a los candidatos postulados, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, vecinos y personalidades invitadas.
En la audiencia estuvieron presentes los candidatos postulados junto a sus equipos de trabajo: María Rosa Muiños, Facundo Maximiliano Saez, Silke Mayra Arndt, Delfina María Vilamoret, Juan Pablo O'Dezaille, Norberto Carlos Darcy, Matías Alejandro Debesa, Facundo Martín Di Filippo, María Patricia Vischi, Mara Brawer, Carlos Antonio Almiotti, Paula Andrea Streger, María Magdalena Tiesso, Juan Manuel Valdés, María Graciela Giorgione, Giselle Furcada, María Florencia Caparros y Natacha Yael Steinberg. Asimismo, participaron funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, vecinos y personalidades invitadas como Daniel Angelici, Juan Manuel Olmos, Néstor Hernández, Mariano Recalde y Víctor Santa María.
Durante la apertura, Lammens detalló la organización de la convocatoria remarcando que la audiencia pública "fortalece el proceso institucional y reafirma el carácter público de esta instancia prevista en la ley". En la instancia de exposición, los postulantes presentaron sus trayectorias e idoneidad. En ese marco, María Rosa Muiños resaltó que "es un desafío inspirador concurrir a esta Legislatura como Defensora del Pueblo en ejercicio", coincidiendo en que la cercanía de los funcionarios es clave «para constituir legitimidad, estar presente, comprender la singularidad de cada caso y mantener un contacto directo con la realidad cotidiana».
Posteriormente, se realizó la reunión conjunta de la Junta de Ética y la Comisión de Asuntos Constitucionales conduciendo el tratamiento del expediente. Tras constatar el cumplimiento de las etapas previstas y repasar las intervenciones de la jornada, el expediente parlamentario recibió la firma y el dictamen favorable de todos los diputados presentes.