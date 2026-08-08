Megaminería y agua contaminada: ¿sobre qué trata la experiencia teatral inmersiva que convierte al público en vecino?

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Alegres Corderos (de pasiones tristes) se presenta los sábados a las 17:30 en Ítaca Complejo Teatral. La propuesta transforma a la platea en una junta vecinal participativa para debatir sobre la contaminación y los intereses económicos en un pueblo ficticio del noroeste argentino.
La obra Alegres Corderos (de pasiones tristes), escrita y dirigida por Fernando De Candia junto a la codirección de Tomás Núñez, se presenta desde el 1° de agosto en Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA) con funciones todos los sábados a las 17:30.
La propuesta combina teatro inmersivo y un dispositivo audiovisual con transmisiones y cámaras en vivo para disolver el límite entre la escena y la platea. De este modo, las y los espectadores forman parte de una junta vecinal abierta dentro de Punta de Agua, un pueblo ficticio del noroeste argentino cuya economía depende de una mina y de un complejo termal.
Inspirada libremente en Un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen, la trama sigue al Dr. Sergio Sanguinetti tras descubrir que el agua del lugar está contaminada. Su alerta sanitaria choca contra los intereses del poder político, los medios de comunicación y los sectores económicos locales, en un cruce dramático que dialoga con las discusiones actuales sobre la megaminería y la protección de los recursos naturales en Argentina.
El proyecto, que aborda la problemática ecológica y los condicionamientos de la resignación colectiva, fue seleccionado y participó del Festival Anfibia realizado en Madrid en noviembre de 2025.
FICHA TÉCNICA
Título: Alegres Corderos (de pasiones tristes)
Género: Experiencia teatral inmersiva y audiovisual
Lugar: Ítaca Complejo Teatral. Humahuaca 4027, CABA
Entradas: Alternativa Teatral
Autor y Director: Fernando De Candia
Codirección: Tomás Núñez
Producción general: Carla Muñoz
Producción audiovisual: Joaquín Caballero y Yamila Riso.
Colaboración audiovisual: Kusi Tv
Elenco: Fernando De Candia (Sergio Sanguinetti), Lionel Sinnott (Gustavo Sanguinetti), Florencia Troppeano (Roberta), Francisco Godoy (Alberto), Lucia Cordeiro (Julia) Bianca Astuto (Mónica), Florencia Niseggi (Blanca), Pedro Moreno (Carlos), Simon Gomez Peña (Pablo), Juani González (Nico), Olga Stella (Juana).
Comunicación y Difusión general: Flor Niseggi, Bianca Astuto y Juani González.