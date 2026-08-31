Convocatoria para la tercera edición de la Semana del Patrimonio

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Del 7 al 13 de noviembre, Buenos Aires celebrará nuevamente su legado histórico con actividades en toda la Ciudad. Como novedad, este año habrá una jornada especial dedicada a la restauración. Las instituciones podrán inscribir sus espacios y propuestas a partir del 14 de septiembre.
Del 14 de septiembre al 11 de octubre estará abierta la convocatoria del Ministerio de Cultura porteño para participar de la tercera edición de la Semana del Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, que se realizará del 7 al 13 de noviembre con el objetivo de difundir el cuidado del patrimonio y promover el acceso a los bienes culturales materiales e inmateriales, desde la arquitectura hasta los imaginarios y las tradiciones porteñas. Habrá propuestas en toda la Ciudad, con una variada oferta de actividades sin costo. Serán siete días de conferencias, charlas, talleres, visitas técnico-profesionales, recorridos especiales para niños y adultos, acceso a lugares de trabajo de los especialistas y a zonas habitualmente no abiertas al público en edificios patrimoniales, sitios arqueológicos, museos y diversos espacios.
Entre las novedades, se realizará por primera vez una jornada dedicada a la restauración, con propuestas orientadas a acercar al público a las técnicas, procesos y oficios vinculados con la conservación de bienes culturales.
La convocatoria está destinada a las instituciones culturales públicas y privadas de la Ciudad que quieran participar con actividades vinculadas con el patrimonio porteño. Podrán presentarse charlas, talleres, visitas, aperturas inéditas, actividades inusuales, espectáculos, clases especiales, exposiciones site-specific y demás alternativas que amplíen la programación habitual de cada institución.
La Semana del Patrimonio es organizada por el Ministerio de Cultura porteño, en consonancia con los objetivos establecidos por la Ley 1227 de la Ciudad, que proporciona un marco legal y filosófico para la “investigación, preservación, salvaguardia, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.