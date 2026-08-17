Alerta naranja por cianobacterias en 17 municipios bonaerenses

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La medida alcanza a los distritos de Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.
La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, continúa ampliando el trabajo conjunto con los distritos bonaerenses para detectar posibles floraciones de algas y mejorar la prevención en la comunidad.
En estos distritos aplica la bandera sanitaria por cianobacterias, lo que indica un riesgo potencial para la salud. Ante la presencia de la bandera, las autoridades solicitan no ingresar al agua y consultar al cuerpo de guardavidas o autoridades locales ante cualquier duda.
Para el correcto funcionamiento del programa, resulta clave que los municipios envíen sus reportes territoriales. Estos datos locales luego se entrecruzan con el monitoreo satelital desarrollado por la Autoridad del Agua (ADA), logrando un mapa de alertas mucho más preciso y eficiente. En los casos donde no se registra información local, el sistema pasa a tomar como referencia exclusiva los valores satelitales.
El Programa de Gestión Integral de Cianobacterias de la Provincia de Buenos Aires es el primer sistema de alerta temprana provincial de este tipo en el país. Por su diseño y alcance, se encuentra alineado a la iniciativa global "Alerta Temprana para Todos" (EW4All), impulsada por las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Asimismo, el programa mantiene una fuerte impronta pedagógica. Ya se encuentra a disposición de las escuelas el nuevo material didáctico para alumnos de nivel primario: “Descubrí el Cianosemáforo de la Provincia de Buenos Aires. Lectura, juegos y aventuras acuáticas”, pensado para concientizar desde la infancia sobre el cuidado y el uso seguro del agua recreativa.