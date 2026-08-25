El mercado de cruceros se adapta a la demanda argentina

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Durante mucho tiempo, la elección de un crucero estuvo determinada principalmente por el itinerario, la duración del viaje y el precio. Estos factores siguen siendo importantes, pero el viajero argentino también comenzó a prestar mayor atención a lo que sucede a bordo: desde la variedad de los menús hasta los espectáculos, las actividades familiares y las excursiones disponibles en cada escala.
Esta evolución está llevando a las compañías de cruceros a revisar la experiencia completa y adaptar sus propuestas a los hábitos de cada mercado. La tendencia ya no consiste solamente en sumar servicios, sino en diseñar alternativas que resulten relevantes para huéspedes de diferentes nacionalidades, edades y formas de viajar.
¿Qué buscan los argentinos cuando eligen un crucero?
Uno de los principales atributos continúa siendo la posibilidad de conocer varios destinos en un mismo viaje, sin cambiar de alojamiento ni organizar traslados entre ciudades. Para los argentinos, además, embarcar desde Buenos Aires permite comenzar las vacaciones sin necesidad de tomar un avión, simplifica la logística y facilita los viajes familiares o grupales. La gastronomía también ocupa un lugar cada vez más importante. Los huéspedes esperan variedad, calidad y opciones que combinen platos internacionales con sabores reconocibles para el público local. Esta demanda impulsa una revisión de las recetas, los ingredientes y la oferta disponible tanto en los restaurantes principales como en los buffets.
“Los huéspedes argentinos valoran especialmente la comodidad de embarcar desde su país, pero también son cada vez más exigentes con la experiencia integral. La gastronomía, el entretenimiento y las actividades en cada destino forman parte de la decisión y pueden transformar por completo la percepción del viaje”, señalan desde MSC Cruceros.
Las preferencias también se reflejan en las excursiones. Entre las experiencias mejor valoradas por los argentinos durante la última temporada se encuentran los recorridos por Montevideo, las propuestas de playa en Río de Janeiro, las visitas al Corcovado y al Pan de Azúcar y las actividades que combinan paisajes, cultura y tiempo libre.
¿Cómo está cambiando la experiencia a bordo?
Para responder a estas nuevas expectativas, las compañías avanzan hacia propuestas más localizadas. Esto implica analizar las opiniones de los huéspedes y utilizar esa información para modificar menús, excursiones, espectáculos y procesos operativos. Para la temporada sudamericana 2026/27, MSC Cruceros renovará más del 30% de las propuestas de almuerzo y cena, incorporará 12 platos nuevos y actualizará diferentes recetas. También revisará los menús del buffet y sumará preparaciones que anteriormente solo estaban disponibles en los restaurantes principales.
Los cambios fueron definidos luego de analizar la experiencia de la temporada anterior y de realizar un trabajo conjunto entre los equipos gastronómicos internacionales y regionales. El objetivo es lograr una oferta más alineada con las preferencias de argentinos y brasileños sin perder el carácter internacional de la experiencia.
“Adaptar la propuesta no significa reproducir exactamente lo que los viajeros encuentran en su vida cotidiana, sino entender sus hábitos y combinar sabores familiares con la posibilidad de descubrir algo nuevo. Ese equilibrio es fundamental para que la experiencia conserve su identidad internacional y, al mismo tiempo, resulte cercana”, explicaron desde MSC Cruceros.
El entretenimiento también tendrá una mayor presencia regional. La programación incorporará nuevos espectáculos teatrales, música en vivo, intervenciones artísticas en diferentes espacios de los barcos y actividades especiales para celebraciones como Navidad, Año Nuevo y Carnaval. MSC Splendida, que durante la temporada 2026/27 incluirá Buenos Aires en sus itinerarios, estrenará los espectáculos Red Carpet y Amelia. Además, la propuesta familiar sumará actividades, juegos, talleres y experiencias para distintas edades. La transformación de la industria muestra que el barco dejó de ser solamente el medio para llegar a distintos destinos. La vida a bordo se convirtió en una parte central de las vacaciones y, en muchos casos, en uno de los factores que definen la elección.
La posibilidad de viajar desde Buenos Aires, recorrer destinos de Brasil y Uruguay, acceder a propuestas gastronómicas renovadas y encontrar actividades para distintas generaciones configura una experiencia especialmente atractiva para el mercado argentino. En este escenario, escuchar las preferencias de los huéspedes se vuelve decisivo. Los datos obtenidos durante cada temporada permiten identificar qué propuestas funcionan, cuáles necesitan ajustes y qué nuevas experiencias pueden incorporarse. El resultado es una oferta que busca combinar la escala internacional de un crucero con los intereses particulares de quienes viajan desde la región.