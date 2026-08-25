San Juan recibe a la Mobil Moto4 Latin Cup

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La competición internacional Mobil Moto4 Latin Cup desembarcará los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Circuito San Juan Villicum para desarrollar las etapas 7, 8 y 9 del calendario 2026. Se trata de la segunda visita del certamen a suelo argentino en la temporada, tras su paso en junio por el autódromo bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, donde el japonés Kensei Matsudaira, el nicaragüense Andoni Domínguez y el ecuatoriano Alberto Enríquez se adjudicaron las victorias.
Integrada dentro del programa Road to MotoGP™ en Latinoamérica y avalada por la FIM Latin America, la categoría reúne a 16 pilotos de entre 14 y 19 años procedentes de más de 10 países de la región. La competencia se desarrolla bajo condiciones técnicas de paridad, utilizando motocicletas Honda idénticas. El piloto que resulte consagrado campeón obtendrá el cupo bonificado para ascender a la Moto4 European Cup del FIM MotoJunior World Championship con la estructura del Team Junior Latin America.
En este ciclo 2026, la marca de lubricantes Mobil asumió la denominación del torneo como patrocinador principal y socio estratégico. "La marca Mobil es reconocida por la tecnología y el desempeño de sus productos. Como parte de la alianza, todas las motos utilizan el lubricante 100 % sintético Mobil Super Moto 4T Sintético 10W-30, el mismo producto disponible para los consumidores en el mercado argentino", puntualizó Marina Casarri, gerente de marketing de las categorías de auto y motos de Moove. Asimismo, la ejecutiva agregó: "Para nosotros es muy interesante esta asociación porque conecta la marca Mobil con el futuro del motociclismo. Nuestro lema es 'Si hay movimiento, hay Mobil' y este es un reflejo perfecto porque la Mobil Moto4 Latin Cup implica velocidad y con ello, performance. Esta competición nos permite llevar al límite las exigencias del lubricante".
Tras el compromiso en territorio sanjuanino, el certamen retornará a Brasil para definir la temporada con las etapas 10 y 11 en Santa Cruz do Sul (del 25 al 27 de septiembre) y las etapas 12 y 13 en Goiânia (del 4 al 6 de diciembre).