Se realizó la Marcha contra el endeudamiento

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Centrales sindicales y organizaciones sociales se movilizaron al Ministerio de Economía en rechazo al creciente endeudamiento de las familias trabajadoras y para exigir medidas urgentes frente a la crisis de deuda que afecta a millones de hogares.
La jornada de protesta contó con la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y las CTA Autónoma y de los Trabajadores.
Durante la movilización, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió sobre la gravedad del escenario: “No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática”.
Aguiar sostuvo: “El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado. Tiene todas las herramientas para ponerle límites a la usura e implementar un programa de desendeudamiento de todas las familias que se endeudaron para poder sobrevivir”. Aguiar apuntó directamente contra la gestión económica: “El presidente miente cuando dice que no le pusieron una pistola en la cabeza a la gente. Son sus políticas económicas y las de Caputo las que se convirtieron en una 9 milímetros que ahora está apoyada en la sien de millones de argentinos”.
“Es un Gobierno que le da todo a los que más tienen y nada a los que están sufriendo. Es increíble que hayan beneficiado con 68.000 millones de dólares en contribuciones a Mercado Pago y que los ciudadanos tengan que endeudarse para llegar a fin de mes. Hoy existen claramente dos argentinas: una llena de privilegios, con beneficios y subsidios, y otra Argentina llena de injusticias”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Por su parte, la Secretaria de Género y Diversidad de ATE, Clarisa Gambera, evaluó: "La situación de deuda es común a todas las trabajadoras y trabajadores. La propuesta del Gobierno de ajuste en salarios para enfriar la economía desata esta crisis de deuda porque el salario que falta se vuelve endeudamiento para cubrir necesidades básicas. Mientras nos roban el salario con los intereses usurarios, el sector financiero se enriquece".