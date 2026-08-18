Menos gasto en el fin de semana largo

economía
De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, se desplazaron por el país 1.074.171 personas y generaron un impacto económico directo de $ 245.907 millones.
El movimiento de turistas fue un 24,2% superior al registrado en 2023, último año en el que esta fecha había conformado un fin de semana largo comparable. Los diversos eventos, la nieve, la naturaleza y las escapadas de cercanía fueron los principales motores.
La cantidad de viajeros mostró una recuperación frente al antecedente de 2023, cuando se habían movilizado 865.177 turistas. Sin embargo, el comportamiento del consumo fue más cauteloso: la estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días, una caída del 13%, confirmando la tendencia hacia escapadas más breves.
El gasto promedio diario por turista fue de $ 114.464, que medido a precios constantes resultó 13,2% inferior a 2023. El gasto total alcanzó los $ 245.907 millones, con una caída real del 6,3% frente al mismo fin de semana largo de aquel año. Es decir, viajó más gente, pero permaneció menos tiempo y gastó menos en términos reales.
En lo que va de 2026 van siete fines de semana largos, en los cuales viajaron 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días y un gasto diario promedio de $ 110.300. El impacto económico acumulado alcanzó los $ 3,08 billones. El fin de semana de San Martín aportó 1.074.171 viajeros y $ 245.907 millones al balance anual.