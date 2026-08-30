Nueva serie especial Peugeot 208 Style: ahora con el motor T200

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Líder indiscutido de su segmento en 2026 con el 27,6%, el Peugeot 208 regresa con una nueva edición de la exitosa serie especial, la que hoy pasa a incorporar el motor T200 como equipamiento destacado.
El multipremiado propulsor turbo de 120 CV y 200 Nm de torque de Stellantis se incorpora a esta serie especial para entregar prestaciones destacadas sin comprometer la eficiencia: 120 CV de potencia máxima a 5.750 rpm y 200 Nm a 1.750 rpm. Estas cifras son posibles gracias a elementos como el uso de un turbocompresor con válvula de descarga electrónica, inyección directa de combustible y el exclusivo sistema MultiAir III, que permite un control más flexible y eficiente de las válvulas de admisión.
Otro punto destacado del propulsor es la aceleración. La mayor potencia y par combinado con una estructura robusta pero ligera, lleva al B-Hatch de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos, lo que representa el tiempo más corto respecto a sus principales competidores. El rendimiento eficiente del nuevo motor aporta otros atributos a su rendimiento. Combinado con la transmisión automática CVT de siete velocidades, el motor Turbo 200 también ofrece un destacado consumo de combustible tanto en ruta como el recorrido urbano.
Basado en la versión Allure AT, el PEUGEOT 208 STYLE se ve beneficiado a su vez del trabajo realizado por el departamento de Colores y Materiales de la marca. Una personalización cuidada y exclusiva.
En cuanto a otros equipamientos del PEUGEOT 208 STYLE, se destacan:
Faros delanteros Ecoled
Llantas 16” de aleación en color negro brillante (Kenobi Bee - Black Ghana)
Alerón deportivo trasero en negro brillante
Emblema “Style” en color naranja en el pilar C
Salida de escape cromada
Sensores de estacionamiento traseros
Cámara visión trasera de 150°
Cargador inductivo para smartphones
Volante revestido en TEP
Tapizado de techo, plafón, parasoles, parantes y empuñaduras en color negro (Dark Interior)
Regulador de altura de faros eléctrico
Botón Sport
“Hoy estamos incorporando a la completa gama de 208, el PEUGEOT 208 STYLE, debido al gran éxito que tuvo como serie especial en otras ocasiones. Situado en el corazón del segmento B-Hatch, esta variante se distingue ahora por contar con el reconocido motor T200 de Stellantis. También nuevos colores, materiales específicos y detalles exclusivos orientados al diseño. Todo esto, junto con los equipamientos destacados que incorpora de la versión Allure AT, otorga un look deportivo y moderno”, expresó Sebastián Goyetche, Brand Manager de Peugeot Argentina.
PRECIO: 208 Style T200 AM27: $ 40.800.000