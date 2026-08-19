Declararon de Interés el libro "Latidos de un legado"

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Modarelli explicó que “El proyecto lleva la firma de Matías López, nuestro Vicepresidente I, pero lo ha votado todo el Cuerpo por unanimidad, porque nos pone muy felices ser parte de un homenaje a la Fundación Favaloro. Son cincuenta años de la Fundación y casi sesenta de primer bypass, que revolucionó a la medicina y al mundo. Y la Fundación refleja eso, la vocación y el trabajo de un genio como fue el Dr. René Favaloro, que además deja un legado que tiene que ver con lo que nuestros médicos hacen con su labor, que es devolver a la sociedad lo que ha hecho confiando en ellos y es donde se refleja el sentido de la responsabilidad. La Fundación Favaloro es un ícono de la Ciudad y de la Argentina, un lugar donde se refleja el compromiso con la vida, con el saber, pero sobre todo con el respeto y la solidaridad”.
Favaloro, cardióloga y directora de relaciones institucionales del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, agradeció especialmente a Matías López y a todos quienes hicieron posible el reconocimiento, y aseguró que “Las instituciones no son paredes, son personas. El Hospital y la Fundación son lo que son gracias a quienes estuvieron en el comienzo, les hicieron crecer, a quienes lo sostienen y a quienes siguen construyendo lo que viene. Latido de un legado es un libro de voces, de miradas diferentes de una misma historia que sigue latiendo después de tantos años. Es un recorrido humano que reúne los logros, los valores, las ideas y sobre todo las personas que dejaron huella en la Fundación. Y ahí aparece la figura siempre vigente de René. Su legado traspasa lo científico, nos enseñó que la medicina no debe separarse del humanismo, que la innovación solo tiene sentido cuando está al servicio de las personas y que los grandes logros no son individuales, son colectivos”. Agradeció a todos los que hicieron posible el libro. Y finalizó recordando que “Un legado no se mantiene en una vitrina, se mantiene vivo cada día en que un paciente es tratado con la dignidad de un ser humano”.
La Fundación Favaloro para la Investigación y la Docencia Médica fue creada en 1975 por el Dr. René Gerónimo Favaloro, médico oriundo de La Plata que revolucionó la historia de la medicina mundial con el desarrollo del bypass aorto-coronario, técnica de revascularización miocárdica que desde entonces ha salvado la vida de más de 60 millones de personas en todo el mundo. Su regreso a la Argentina tras su experiencia en la Cleveland Clinic encarnó su convicción profunda de que los avances científicos debían estar al servicio de todos, sin distinción.