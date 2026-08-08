¿Cuándo serán las últimas funciones del fenómeno que ya vieron 500 mil personas?

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La experiencia Soda Stereo Ecos se prepara para concretar sus últimas presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires antes de continuar con su gira por Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Las funciones de despedida en la capital argentina se llevarán a cabo los días 10, 11, 12, 14 y 15 de agosto en el Movistar Arena, alcanzando hasta la fecha a cerca de 500.000 espectadores desde su inicio en marzo.
El espectáculo, desarrollado a través de tecnología de vanguardia y un proceso técnico y creativo multidisciplinario, reúne en el escenario las presencias de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio. La organización remarca que no se trata de un tributo, una película ni un show con cantantes invitados, sino de un concierto en vivo de la propia banda.
Dentro del cronograma de cierre, la función programada para el martes 11 de agosto contará con un marco especial al coincidir con la fecha de nacimiento de Cerati. Las últimas localidades para las cinco fechas finales se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial del estadio (www.movistararena.com.ar).