Cómo proteger tus datos cuando viajas con una laptop

tendencias
Durante el viaje, conviene evitar el uso de redes Wi-Fi públicas para tareas sensibles, utilizar una VPN confiable o un punto de acceso móvil, activar la autenticación de dos factores y mantener el equipo siempre bajo supervisión. Además, llevar únicamente los archivos que realmente se necesitan y utilizar una laptop empresarial segura, como lo señala la empresa ACER, como aquellas que proporcionan una capa adicional de protección gracias a funciones como cifrado basado en hardware, autenticación biométrica, obturador físico para la cámara web y mecanismos de seguridad física.
Si alguna vez te has preguntado cómo proteger tus datos mientras viajas, esta guía presenta diez recomendaciones sencillas pero muy efectivas para reducir el riesgo de pérdida de información y mantener seguros tanto los datos personales como los corporativos. Ya sea que viajes por trabajo, estudies en el extranjero o simplemente lleves tu computadora durante unas vacaciones, proteger el dispositivo es solo una parte de la ecuación. Hoy en día, una laptop puede almacenar años de fotografías personales, información financiera, contraseñas, documentos empresariales confidenciales y acceso a múltiples cuentas en la nube. Si el equipo se pierde o es robado, el hardware puede reemplazarse; la información, muchas veces, no.
Afortunadamente, proteger los datos no requiere software costoso ni conocimientos técnicos avanzados. Con algunas configuraciones de seguridad y buenos hábitos antes de salir de casa, es posible reducir considerablemente el riesgo de robo de identidad, pérdida de información o brechas de seguridad.
Activa el cifrado completo del disco
Uno de los pasos más importantes antes de viajar es habilitar el cifrado del almacenamiento. Windows ofrece BitLocker en las versiones compatibles, mientras que muchos equipos modernos también incluyen Device Encryption. Una vez activado, todo el contenido del disco queda cifrado automáticamente. Sin esta protección, una persona podría extraer la unidad de almacenamiento y acceder a los archivos desde otro computador. El cifrado impide esta situación al hacer que la información sea ilegible sin las credenciales de acceso o la clave de recuperación. En otras palabras, es como guardar todos los archivos dentro de una bóveda segura: incluso si la laptop desaparece, la información permanece protegida.
Haz una copia de seguridad antes de viajar
Por más cuidadoso que seas, los accidentes ocurren. Las laptops pueden ser robadas, sufrir daños por golpes o líquidos, o simplemente dejar de funcionar. Por ello, realizar un respaldo reciente debe formar parte de cualquier lista de preparación antes de un viaje. Lo ideal es guardar los archivos importantes en un servicio de almacenamiento en la nube o en un disco externo, preferiblemente dejando este último en casa. Un respaldo actualizado permite continuar trabajando desde otro equipo en caso de pérdida, además de proteger frente a fallos de hardware, eliminación accidental de archivos o ataques de ransomware.
Lleva únicamente la información que realmente necesitas
Muchas personas almacenan años de documentos que nunca utilizan. Mientras más información confidencial lleves contigo, mayores serán las consecuencias si el equipo se pierde, es robado o debe ser inspeccionado durante un viaje internacional. Antes de salir, elimina archivos innecesarios, archiva proyectos finalizados y mueve los documentos confidenciales a un servicio seguro en la nube si no vas a necesitarlos inmediatamente.
Utiliza métodos de autenticación seguros
Una contraseña débil puede anular cualquier otra medida de seguridad. Lo recomendable es utilizar un PIN o contraseña robusta junto con autenticación biométrica, como reconocimiento facial o lector de huellas, cuando el equipo lo permita. También es aconsejable configurar un tiempo corto para el bloqueo automático de la pantalla, evitando que terceros puedan acceder al dispositivo cuando se deja desatendido por unos minutos.
Evita utilizar redes Wi-Fi públicas para tareas sensibles
Las redes Wi-Fi gratuitas son prácticas, pero no siempre son seguras. Siempre que sea posible, utiliza el teléfono móvil como punto de acceso personal en lugar de conectarte a una red pública. Si necesitas usar una red compartida, establece primero una conexión mediante una VPN confiable antes de acceder al correo corporativo, sistemas empresariales, banca en línea u otros servicios sensibles.
Mantén tu laptop siempre contigo
La mejor forma de proteger la información es evitar que el equipo sea robado. Transporta siempre la laptop como equipaje de mano y evita facturarla en el avión. Durante el viaje, no la dejes desatendida en cafeterías, salas de espera, hoteles, vehículos o salas de reuniones, aunque sea solo por unos minutos. Protege tu privacidad cuando trabajes en lugares públicos El mayor riesgo no siempre es el robo del equipo. Muchas veces la amenaza es la persona sentada a tu lado. Trabajar en aeropuertos, cafeterías o espacios de coworking puede exponer información sensible mediante una práctica conocida como Shoulder Surfing, donde otras personas observan la pantalla sin autorización. Utilizar un filtro de privacidad limita el ángulo de visión del monitor para que únicamente el usuario pueda ver el contenido. Asimismo, es recomendable mantener cerrada la cámara mediante un obturador físico cuando no se utilice en videollamadas, evitando activaciones accidentales o accesos no autorizados.
Activa "Buscar mi dispositivo"
Antes de viajar, verifica que la función Buscar mi dispositivo esté habilitada. En caso de pérdida o robo, esta herramienta permite localizar el equipo, bloquearlo de forma remota e incluso borrar la información almacenada si no existe posibilidad de recuperarlo. Configurarla solo toma unos minutos y puede marcar una gran diferencia cuando ocurre un imprevisto.
Activa la autenticación de dos factores
Hoy en día, una contraseña por sí sola ya no es suficiente. Si alguien obtiene tus credenciales mediante phishing, malware o una filtración de datos, la autenticación de dos factores añade una capa adicional de protección. Siempre que sea posible, utiliza una aplicación de autenticación en tu teléfono inteligente en lugar de los tradicionales códigos enviados por SMS. Estas aplicaciones continúan funcionando incluso si cambias de tarjeta SIM durante un viaje, tienes poca cobertura móvil o no puedes recibir mensajes internacionales, ayudando a proteger el acceso a tu correo electrónico, almacenamiento en la nube, banca digital y cuentas corporativas.