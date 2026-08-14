Torneo Clausura: días y horarios confirmados para disputar la fecha 5

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Quedó definido el cronograma oficial de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, que se desarrollará entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto. El fin de semana concentrará las presentaciones de los más grandes: Boca visitará a Platense el sábado 15 a las 21:15, mientras que River recibirá a Argentinos el domingo 16 a las 18:00.
La Liga Profesional de Fútbol estableció los días y horarios correspondientes a la quinta jornada del Torneo Clausura 2026, con compromisos pactados desde el viernes 14 hasta el lunes 17 de agosto. Entre los cruces más destacados de la fecha, Boca jugará en Vicente López ante Platense el sábado 15 a las 21:15 por la Zona A, en tanto que River se enfrentará como local frente a Argentinos el domingo 16 a partir de las 18:00 por la Zona B. Asimismo, el fixture incluye la presentación de Racing abriendo la jornada el viernes ante Banfield, el clásico de Newell's ante Deportivo Riestra y el duelo de Belgrano contra Independiente Rivadavia el sábado, la visita de Rosario Central a Barracas Central el domingo, y las actuaciones de Independiente ante Lanús y Talleres frente a Gimnasia de Mendoza el lunes.
Programación de la Fecha 5
Viernes 14 de agosto
20:30: Racing vs. Banfield (Zona B)
Sábado 15 de agosto
14:30: Aldosivi vs. Tigre (Zona B)
14:30: San Lorenzo vs. Unión (Zona A)
16:45: Estudiantes vs. Gimnasia (Interzonal)
19:00: Newell’s vs. Deportivo Riestra (Zona A) 19:00: Belgrano vs. Independiente Rivadavia (Mendoza) (Zona B)
21:15: Platense vs. Boca (Zona A)
Domingo 16 de agosto
15:00: Central Córdoba vs. Instituto (Zona A)
15:00: Sarmiento vs. Huracán (Zona B)
18:00: River vs. Argentinos (Zona B)
20:15: Barracas Central vs. Rosario Central (Zona B)
Lunes 17 de agosto
14:45: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Atlético Tucumán (Zona B)
17:00: Lanús vs. Independiente (Zona A)
19:15: Vélez vs. Defensa y Justicia (Zona A)
21:30: Gimnasia (Mendoza) vs. Talleres (Zona A)