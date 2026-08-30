Para la jungla de la IA llega DonWeb Day

cartelera
El evento de inteligencia artificial de Argentina y Latinoamérica vuelve el miércoles 2 de septiembre, vía streaming y con inscripción gratuita
La inteligencia artificial avanzó tan rápido y generó tantas herramientas nuevas que orientarse en ese universo se volvió, directamente, una jungla. Ese es el punto de partida de la segunda edición de DonWeb Day, el evento online de IA organizado por DonWeb, que se llevará a cabo el miércoles 2 de septiembre de 2026, desde las 9:00 de Argentina, vía streaming y con inscripción libre y gratuita en donwebday.com.
Bajo el lema “Tu guía en la jungla de la IA”, proponen algo distinto a la edición anterior: si en 2025 el desafío era descubrir el potencial de la inteligencia artificial, hoy el problema es otro. Hay demasiadas herramientas, demasiados atajos y demasiado ruido. DonWeb Day nace para poner orden: un mapa práctico, con voces referentes del ecosistema, para que cada persona y cada empresa sepan por dónde entrar y hacia dónde ir.
Panelistas confirmados
El evento ya cuenta con un line-up de referentes en tecnología, IA y negocios, y la organización anticipó que se sumarán más nombres:
Sofía Schoo Lastra · Anfitriona - conducción y moderación de paneles.
Lucas Tech · Anfitrión - conducción y moderación de paneles.
Alan Daitch · Emprendedor Tech y Divulgador de IA.
Tomás Balmaceda · Dr. en Filosofía y Periodista, Creador de Contenido.
Carolina Dubiansky · Fundadora de Giver Solutions, Especialista en Performance.
Nicolás Achilli · Director Creativo, Ilustrador IA.
Cristian Cargnello · Fundador de Nokoko Art, Creador de Contenido IA.
Diego Boni · IA Product Engineer, Especialista en Agentes IA.
Nahuel Sonntag · Creador del Método Núcleo, Negocios y Crecimiento.
Eugenia Gutierrez · Especialista en branding e identidad de marca.
Guillermo Seifert · Ingeniero Ind. especialista en IT | Director Diplomatura IA.
Franco Balich · Data Engineer - Creador de Contenido.