Clasificación dramática en Brasil: Norris se adueñó del primer lugar seguido por Russell y Antonelli

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La jornada estuvo marcada por las intensas precipitaciones y prolongados retrasos, donde el piloto de McLaren desplegó su talento sobre el asfalto mojado para marcar un tiempo definitivo de 1m 27.470s, superando en el tramo final a George Russell y Kimi Antonelli, de Mercedes.
El clima impredecible del trazado brasileño alteró por completo el panorama respecto a las tres prácticas libres en seco. Además, la previa ya arrastraba penalizaciones confirmadas en la parrilla para la carrera del domingo: Russell perderá cinco puestos, Charles Leclerc descenderá 10 posiciones, mientras que Lewis Hamilton, Max Verstappen y Sergio "Checo" Pérez deberán partir desde la zona posterior de la grilla. Este escenario abrió una oportunidad clave para los equipos de zona media, aunque la lluvia obligó a detener la Q1 con bandera roja a los tres minutos de haber iniciado debido a la escasa visibilidad y la acumulación de agua.
Tras la reanudación con neumáticos de lluvia extrema, los pilotos se turnaron al frente en una pista cambiante donde Fernando Alonso y Verstappen mostraron grandes pasajes de manejo. Hacia el cierre de la tanda, la constante mejora de los tiempos dejó una ajustada definición en la zona de eliminación. Lando Norris cerró la Q1 al frente con 1m 30.939s, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado junto a su compañero Pierre Gasly, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez y Gabriel Bortoleto, quien no pudo recuperarse tras sufrir un impacto contra las barreras de protección.
Este domingo, la cita será en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo, a partir de las 14:00 (hora de Argentina).
Foto: Pierre Gasly con su Alpine