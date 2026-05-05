Pase gratis en subte para los jubilados

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El trámite puede realizarse en sedes comunales con el DNI, último recibo de haberes, constancia de inscripción en Arca y certificado de negativa Anses.
El gobierno porteño, a través de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, informó que, desde septiembre de 2025 a abril de 2026 unas 5267 personas mayores realizaron el trámite para obtener el pase libre en los subtes porteños.
Se trata de un beneficio en el marco del programa Prioridad Porteña, dirigido a jubilados y pensionados con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que puede tramitarse en las sedes comunales y que también alcanza al premetro, de acuerdo a lo previsto por la Ley 6817 en el marco del plan de movilidad porteño.
Para poder acceder a este beneficio, quien lo solicite deberá acreditar su identidad con el DNI y presentar el último recibo de haber, expedido por el cajero automático del banco. Se requerirá, además, constancia de inscripción en Arca y certificado de negativa expedido por Anses.
Los ingresos mensuales de los beneficiarios no podrán superar el valor de dos y medio haberes mínimos jubilatorios, fijados por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). La gestión del pase gratuito podrá realizarse de manera presencial en los Puntos de Atención Ciudadana que funcionan en las Sedes Comunales en el horario de 9:00 a 15:00 y también de forma digital, a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD); en tal sentido, las personas que cumplan con los requisitos podrán realizar el trámite desde sus hogares.
El pase gratuito tendrá una validez por un plazo de cinco años a contar desde el otorgamiento del mismo, pudiendo ser renovado indefinidamente por igual plazo siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.