Por qué los argentinos no usan protector solar en invierno

tendencias
Aunque la exposición a la radiación solar se mantiene durante todo el año, el 59% de los argentinos no utilizan protector solar todos los días. Ante esto, advierten sobre la importancia de proteger la piel también en invierno y propone nuevos formatos para facilitar la incorporación de este hábito en la rutina diaria.
Aunque las temperaturas bajan y los días se vuelven más nublados, la radiación solar sigue presente durante todo el año. Sin embargo, el uso diario de protector solar continúa siendo una asignatura pendiente para gran parte de los argentinos.
Uno de los principales desafíos es derribar la idea de que la fotoprotección solo es necesaria durante el verano. “La radiación UV está presente los 365 días del año e impacta sobre la piel incluso en invierno o en días nublados. La protección solar diaria es una de las herramientas más importantes para prevenir el fotoenvejecimiento, la aparición de manchas y reducir el riesgo de cáncer de piel”, explica Marilina Zabalo (MN 111660), médica dermatóloga para La Roche-Posay.
Pero saberlo no siempre se traduce en acción. Según la especialista, “muchas personas abandonan o no incorporan el hábito debido a barreras sensoriales: la percepción de texturas pesadas, el acabado oleoso o los residuos blancos que dejan algunos productos suelen ser factores determinantes que desalientan su uso constante”.
“Hoy el desafío ya no pasa solamente por ofrecer una protección eficaz, sino por desarrollar productos que las personas realmente quieran usar todos los días. El éxito radica en la ligereza: el consumidor busca texturas livianas que transformen la aplicación en una experiencia agradable. Así se logra una mayor adopción del hábito, especialmente en invierno, cuando la percepción de riesgo suele disminuir”, agrega Zabalo.
Acompañando las necesidades actuales, La Roche-Posay anuncia el lanzamiento de Anthelios UV Air con color ($62.500), un aliado multifunción que protege, hidrata y da color gracias a su variedad de 3 tonos (light, medium y dark).
Este protector solar con textura sérum —ideal para usar como base de maquillaje diaria— representa una nueva generación en fotoprotección facial. Su innovadora tecnología UV Air genera una película ultraligera que se funde con la piel sin dejar residuo graso, mientras que su fórmula enriquecida con ácido hialurónico y niacinamida aporta una potente acción hidratante, seborreguladora y antioxidante, ofreciendo la combinación perfecta entre la alta eficacia médica y los beneficios de tratamiento de un sérum.
Por otro lado, los dermatólogos coinciden en que reaplicar el producto a lo largo del día es fundamental para mantener su eficacia. "Muchas personas creen que colocarse protector solar una sola vez por la mañana es suficiente. Sin embargo, para mantener una protección adecuada es importante volver a aplicarlo periódicamente”, señala la especialista.
En ese sentido, Anthelios UV Air Vitamin Sun Stick ($59.842) es perfecto para reaplicar la protección de forma fácil y rápida, incluso sobre el maquillaje. Este nuevo stick solar brinda una muy alta protección contra los rayos UVA/UVB, al mismo tiempo que cuida la piel del estrés oxidativo provocado por la contaminación. Su fórmula, enriquecida con vitamina E y astaxantina, ayuda a hidratar y fortalecer la barrera cutánea. Gracias a su textura ligera, se desliza fácilmente logrando un acabado natural; un formato diseñado exclusivamente para facilitar la reaplicación en cualquier momento y lugar.
La búsqueda de fórmulas cada vez más livianas y prácticas parece tener un impacto directo en la adopción del hábito. Para comprobar la eficacia de esta nueva propuesta, la marca puso a prueba la línea en un test de consumidores. Al evaluar la relación de los participantes con la fotoprotección antes y después de integrar esta tecnología en su rutina, el resultado fue contundente: 9 de cada 10 personas adoptaron el producto de forma permanente, logrando convencer incluso a los perfiles más escépticos**. De esta forma, queda demostrado cómo la ciencia de la textura es el factor decisivo para que el uso del protector solar deje de ser una excepción y se convierta en la regla.