Cómo cuidar tu piel en invierno: consejos y productos claves

Cuando llega el invierno, no solo cambiamos el abrigo o la rutina diaria: el cuerpo se desacelera, los días se acortan y, sin dudas, la piel lo siente. Lo digo con conocimiento de causa, no solo por mi experiencia profesional en cosmética, sino porque me pasa igual que a vos.
Frío, viento, calefacción y menor humedad ambiental generan tirantez, enrojecimiento, labios agrietados, manos ásperas y esa sensación de "piel apagada" tan común en esta época.
Rutina de invierno: protección y nutrición en simples pasos No hace falta complicarse con decenas de productos, lo importante es elegir bien y ser constantes. Lo más recomendable es una rutina práctica y efectiva con solo cuatro pasos para cuidar la piel en invierno:
● Limpieza suave. Los cambios de temperatura pueden sensibilizar la piel. Por eso, una Emulsión de Limpieza Facial con ingredientes nobles como la rosa mosqueta o la frambuesa, limpian sin resecar dejando la piel suave y lista para los siguientes pasos.
● Hidratación profunda. El frío, el viento y los ambientes calefaccionados tienden a deshidratar la piel. Para restaurar su equilibrio, un Sérum Facial con Arándanos y Rosa Mosqueta es el aliado ideal. Devuelve la vitalidad y la frescura que la piel pierde en los días fríos.
● Protección antioxidante. Además de hidratar, es esencial proteger la piel del daño ambiental y de los radicales libres, que aceleran el envejecimiento. Y aunque los días se vean grises, los radicales libres siguen presentes, y más aún en ciudades con altos niveles de polución. Por eso, los antioxidantes también son necesarios en invierno. Una crema facial con ingredientes como las Grosellas y Rosa Mosqueta aportan una combinación única de antioxidantes naturales. Actúan como un escudo protector, revitalizando la piel y ayudando a preservar su luminosidad en las condiciones más exigentes del invierno.
● Protector solar, todo el año. Aunque esté nublado, los rayos UVA siguen presentes y son responsables del envejecimiento prematuro. Usar protección solar cada día es uno de los hábitos más inteligentes para cuidar tu piel a largo plazo.
¿Y los aceites? En invierno, sí o sí, y mejor si son esenciales.
En esta época, los aceites vegetales ganan protagonismo. El de almendras dulces, por ejemplo, es uno de esos clásicos que nunca fallan. Rico en vitamina E y ácidos grasos, calma y suaviza la piel como si la acariciara. Es perfecto para zonas sensibles como labios resecos. También puede aplicarse en manos, codos o pies antes de dormir, como una mini cura reparadora.
Bienestar integral: tu piel también necesita abrigo y calma
Cuidar la piel es parte de un bienestar más amplio. Tomarte cinco minutos para aplicar tus productos con conciencia, elegir una infusión calentita o regalarte un momento de relax, también transforma tu rutina.
Los aliados para estos momentos en que buscamos bienestar son la Malva y la Manzanilla -si son potenciados con una combinación de activos naturales mejor- ya que humectan, calman y protegen la piel, dejándola suave y con un delicado aroma herbal. Gracias a las propiedades de cada una de las hierbas se pueden obtener diferentes soluciones: algunas combinaciones suman propiedades antioxidantes otras logran reconfortar. No podemos cambiar el clima, pero sí cómo lo enfrentamos. Este invierno, te invito a hacerlo con piel nutrida, protector solar incluido, y productos que miman tanto como cuidan, y lograr que este invierno sea sinónimo de abrigo, bienestar y piel saludable. Y si querés ir un paso más allá, no dejes de hacer un chequeo dermatológico. Siempre es importante contar con el acompañamiento de un profesional para conocer las necesidades de tu piel y cuidarla como se merece.
Recomendados Bagués para el invierno:
● Limpieza suave
Patagonia, Emulsión de Limpieza Facial con Frambuesa y Rosa Mosqueta: limpia la piel de agentes nocivos como la polución. Restablece su función de barrera dejándola suave y sin rastros de oleosidad. Con extracto de frambuesa y aceite puro de rosa mosqueta. ● Hidratación profunda
Patagonia, Crema Facial con Grosella y Rosa Mosqueta: contiene Hydraskin™, aceite puro de rosa mosqueta y extracto de grosellas, que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Para todo tipo de piel.
● Protección antioxidante
Patagonia, Serum Facial con Arándanos y Rosa Mosqueta: Formulado con Hydraskin™, aceite puro de rosa mosqueta y extracto de arándanos: bioactivos que ayudan a combatir arrugas y líneas de expresión y dejan la piel suave, firme e hidratada. Protege de los daños de estímulos nocivos como la polución o los rayos UV.
● Aceites esenciales
Aceite Puro de Almendras: rico en antioxidantes, vitamina E y nutrientes esenciales. Un efectivo desmaquillante de ojos y labios hecho a base de aceite de almendras. ¡También tiene efectos antiedad! APTO VEGANO
● Bienestar corporal
Crema de Malva y Manzanilla: una combinación ideal de activos naturales que humecta, calma y protege tu piel aportando suavidad y un delicioso aroma herbal.
Por Vanina Geloz
Gerente Comercial de Bagués, empresa argentina de fragancias, cosmética y bienestar.
