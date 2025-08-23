Los Pumas buscan revancha

deportes
Tras lo que fue la caída por 41-24 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Los Pumas y los All Blacks volverán a enfrentarse este sábado 23 de agosto en el Jose Amalfitani de Liniers (Vélez). Será el octavo enfrentamiento entre ambos seleccionados en el estadio de la Capital Federal, siendo éste el que más recibió a los hombres de negro en nuestro país. El de éste sábado se jugará desde las 18:10 y contará con transmisión de ESPN.
Respecto del partido anterior, Felipe Contepomi, head coach del Seleccionado Nacional, dispuso dos cambios en el XV inicial: Juan González por Marcos Kremer y Mateo Carreras por Rodrigo Isgró.
Este encuentro será el último del año para Los Pumas en suelo argentino. La gira del VISA Macro Rugby Championship continuará en Townsville, Sydney, Durban y Londres:
Los Pumas 24 vs All Blacks 41 (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba)
23 agosto – Los Pumas vs All Blacks (Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires) – 18:10
6 septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Queensland Country Bank Stadium – Townsville, Australia) – 1:30 (Arg.)
13 septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Allianz Stadium – Sydney, Australia) – 1:00 (Arg.)
27 septiembre – Springboks vs Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park – Durban, Sudáfrica) – 12:10 (Arg.)
4 octubre – Los Pumas vs Springboks (Allianz Stadium Twickenham – Londres, Inglaterra) – 11:00 (Arg.)
Un hecho a destacar es que con motivo del décimo aniversario de la FUAR, Los Pumas vestirán camisetas con números diseñados especialmente para conmemorar una década de trabajo de la fundación, enfocada en la asistencia integral de los jugadores que sufrieron lesiones graves y leves dentro de la cancha. UAR