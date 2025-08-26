“La música en todas partes” celebra 25 años

medios
La idea es clara: quienes aman la música, también la escuchan y la sienten en todas partes. Bajo esa lógica, la campaña recrea legendarias portadas de álbumes como ‘Abbey Road’ de The Beatles, ‘Beggars Banquet’ de The Rolling Stones o ‘Animals’ de Pink Floyd,en entornos comunes y corrientes.
El lanzamiento de esta campaña coincide con un momento clave para la marca, ya que no sólo conmemora su primer cuarto de siglo como medio independiente este 2025, sino que también refuerza su propuesta de contenidos, presentando una renovada radio online 24/7, sin interrupciones, con una línea editorial que mezcla lo clásico, lo alternativo y lo emergente en un mismo lugar. A esto se suman nuevos podcasts y contenidos colaborativos desarrollados junto a distintas marcas.
Cada pieza visual funciona como un guiño popular para los fanáticos, una referencia cultural para los melómanos y, al mismo tiempo, como una metáfora de la omnipresencia de la música. Porque si algo ha demostrado Rockaxis a lo largo de los años, es que la música no se limita a escenarios masivos, estudios de grabación o vinilos de época: vive en la calle, en los barrios, en los espacios públicos, en la rutina o simplemente en su día a día.
“Como fanáticos de la música, encontramos un código visual simple pero muy potente que nos permitió reinterpretar cientos de lugares cotidianos y transformarlos en portadas de nuestros discos favoritos. El match perfecto para presentar la nueva radio online de Rockaxis: lo mejor del rock, cuando quieras, donde quieras y en todas partes.”, expresó Diego Ramírez Salazar, Redactor Creativo en Super.
Desde su fundación, Rockaxis (www.rockaxis.com) ha sido un referente en la escena musical chilena y latinoamericana, apostando por contenidos editoriales de calidad, entrevistas exclusivas, coberturas de memorables eventos nacionales e internacionales y el rescate del espíritu crítico que caracteriza a la prensa musical. En una industria donde los medios especializados son cada vez más escasos, la plataforma chilena ha sabido resistir, adaptarse y evolucionar al día de hoy, de la mano de Super, que acompañó la creación y ejecución de esta campaña innovadora. Super (www.meetsuper.com) se caracteriza por su formato único de agencia regional independiente. Desarrolla estrategia, creatividad, media, data, social, UX, contenidos, innovación y BTL, con talentos de todo Latam, con sede en México, USA, Perú, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y España. Trabaja en equipo para muchas de las marcas líderes de la región y cuenta además con un departamento de servicios SUPER XPERTS, en donde se especializa en diferentes temáticas de relevancia para sus clientes (como gamer, startup, género en su Woman Division, entre otras). También tiene desarrollado un departamento de inteligencia artificial para VOZ, IMAGEN. VIDEO, MÚSICA, y su EQUIPO DE PLANNING.
Ficha Técnica:
Anunciante: Rockaxis
Producto: Branding
País: Chile
Nombre de la Campaña: La música está en todas partes.
Agencia: Super
CEO: Sergio Ruggiero
Founding Partner y CCO: Rodrigo Díaz Aran
Director General Creativo: Nacho Quiñones
Director creativo de grupo: Juan Pablo Prado
Redactor Creativo: Diego Ramírez
Directores de Arte: Jorge Fajardo - Diego Ramírez - Matías Hernández
Directora de cuenta: Coté Santana
Coordinadora de Prensa: Maya Kerschen