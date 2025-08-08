Una app premia a los humanos

deportes
Los participantes podrán ganar premios exclusivos, como entradas VIP, premios semanales y un viaje a la final en Bolivia participando en trivias de la Copa CONMEBOL Sudamericana.
En el marco del patrocinio oficial de la Copa CONMEBOL Sudamericana, World presenta Sudamericana x World - Trivia, una nueva Mini App de preguntas y respuestas que combina pasión futbolera, tecnología de prueba de humanidad y premios exclusivos para humanos reales fanáticos de uno de los deportes más convocantes del mundo.
Usuarios verificados con World ID podrán participar en este concurso de conocimiento, hasta el 14 de noviembre, de manera gratuita, en rondas semanales de trivia sobre los partidos del torneo. Cada respuesta correcta suma puntos y quienes lideren los rankings semanales podrán acceder a entradas VIP a diversos encuentros. El premio mayor será un viaje con traslado y hospedaje incluidos a la gran final en Santa Cruz, Bolivia, el 22 de noviembre.
El objetivo principal es ofrecer a los hinchas del fútbol una experiencia divertida que les permita disfrutar de un torneo apasionante y usar sus conocimientos para participar por premios exclusivos. Esta iniciativa está respaldada por la tecnología de prueba de humanidad que garantiza que cada participante sea un ser humano único, aportando transparencia, confianza y equidad a la competencia.
¿Cómo participar?
● Descargar o abrir la Mini App Sudamericana x World Trivia desde World App
● Seleccionar el partido semanal
● Responder preguntas con límite de tiempo (20 segundos por pregunta)
● Consultar clasificaciones en tiempo real
● Participa sin costo alguno. Sólo se requiere tener un World ID verificado.
Premios
● Semanales: Hasta 5 ganadores por partido. Entradas VIP, generales y otros beneficios dentro del estadio.
● Gran Premio: Viaje para dos personas a la final en Bolivia: vuelos, hotel, traslados y seguro incluidos.
Requisitos
Sólo pueden participar usuarios mayores de 18 años con World ID verificado y residencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador o Perú. Para conocer más detalles y acceder a los términos y condiciones, ingresá a World App.