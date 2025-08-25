En el Día Internacional del Peluquero capacitación gratuita en peluquería y maquillaje

tendencias
En el Día Internacional del Peluquero, L’Oréal Groupe celebra el impacto de Belleza por un Futuro, el programa que transforma vidas a través de la capacitación gratuita en peluquería y maquillaje Historias inspiradoras que muestran cómo la belleza puede convertirse en una herramienta de cambio social.
Hoy 25 de agosto, en el marco del Día del Peluquero, L’Oréal Groupe y Fundación Pescar destacan el impacto de Belleza por un Futuro, la iniciativa que desde hace nueve años brinda capacitación profesional gratuita en peluquería y maquillaje a personas en situación de vulnerabilidad social.
Su objetivo es facilitar el acceso al mundo laboral formal y promover la inclusión social a través de la belleza, Con más de 2.096 personas graduadas en todo el país y un 81% de inserción laboral, la iniciativa Belleza por un Futuro, ofrece formación de calidad en peluquería y maquillaje, así como herramientas socioemocionales y de empleabilidad que permiten a cada participante iniciar un camino profesional dentro de la industria de la belleza, que genera más de 120.000 puestos de trabajo en el país.
Historias que inspiran
Celeste Ibarra (22), Quilmes
Celeste siempre soñó con ser peluquera, pero no contaba con los recursos económicos para acceder a un curso o a las herramientas básicas de trabajo. Tras descubrir el programa en la sede de Barracas, pudo comenzar su formación en peluquería y recientemente consiguió empleo en un salón en Palermo.
“Estoy estudiando peluquería en Belleza por un Futuro y recientemente conseguí trabajo en una peluquería en Palermo. Estoy muy agradecida con el programa que me dio esta oportunidad y sigo desempeñándome como asistente para reforzar los conocimientos que adquirimos en este lugar”, relata Celeste.
Rocío Franco, egresada 2019
En 2019, Rocío egresó del programa y se capacitó tanto en técnicas de peluquería como en herramientas para emprender. La pandemia interrumpió su actividad, pero lejos de rendirse, continuó perfeccionándose por su cuenta. En 2020 comenzó a atender desde su casa y en 2023 fue seleccionada para el programa de perfeccionamiento para egresadas. Ese mismo año, abrió su propio salón, donde hoy trabaja junto a colegas egresadas de Belleza por un Futuro que ofrecen también servicios de manicura y maquillaje.
“Mi salón es el esfuerzo de una emprendedora que lucha día a día para crecer personal y profesionalmente. Ser estilista fue mi mejor elección: me apasiona, me motiva y me hace crecer día a día”, asegura Rocío.
Un programa que crece y amplía oportunidades
Belleza por un Futuro se implementa en más de 20 países y en Argentina ya cuenta con 19 sedes activas, a cargo de profesionales que trabajan con las diferentes marcas de L'Oréal Groupe. Este año, el programa se implementó en la provincia de Mendoza, con una nueva edición del curso de peluquería que comenzó el 25 de febrero en la Escuela de Oficios Oeste (Godoy Cruz).
Además, la sede de Barracas (CABA) dicta desde el 1 de abril y el 15 de noviembre un nuevo curso con módulos de color, corte, peinado y peluquería general que completan un total de 400 horas de capacitación. Las clases se cursan de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 en modalidad híbrida.
Todas las clases son obligatorias y, al egresar, las y los estudiantes reciben un seguimiento personalizado durante dos años a cargo de Fundación Pescar, que les brinda apoyo en su inserción laboral, ya sea en empleos formales o en el desarrollo de un emprendimiento propio. A su vez, L'Oréal Groupe colabora promoviendo la contratación de personas graduadas entre clientes y proveedores de la compañía y apoyando los proyectos independientes que surgen del programa.
De esta manera, Belleza por un Futuro no solo ofrece una formación técnica de calidad, sino que también acompaña de manera integral a cada participante en el camino hacia la concreción de sus metas. Año tras año, la iniciativa se expande con la apertura de nuevos centros y la actualización constante de su currícula, consolidando una propuesta robusta y generando profesionales altamente capacitados que logran insertarse con éxito en el mercado laboral.
Para más información sobre el programa visitar el Instagram del programa @bellezaporunfuturo.ar o el sitio web www.pescar.org.ar.