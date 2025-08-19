Importante actualización de la temporada de eFootball

medios
Konami Digital Entertainment, Inc. anuncia el lanzamiento de la última actualización de la temporada de eFootball™, en la que se ofrece una variedad de nuevas características, recompensas y mejoras de juego para los fanáticos de todo el mundo.
Nuevas características de jugabilidad y control
La última actualización trae consigo una serie de mejoras en la jugabilidad, entre las que se incluyen una velocidad y unos movimientos más realistas de los jugadores, controles defensivos mejorados, así como mejoras para dispositivos móviles, como nuevos controles para jugadas a balón parado y una nueva función de cancelación de disparos.
Nuevas opciones de personalización del estadio
Ahora, los jugadores pueden personalizar su estadio combinando diversos elementos, como los colores del estadio, las coreografías de los aficionados y los objetos decorativos, para crear un diseño único y personalizado que refleje su estilo.
Ya está disponible “Link Up Play”, la nueva función de potenciador para directores técnicos
“Link Up” es una nueva función por medio de la cual múltiples jugadores pueden realizar jugadas combinadas especiales o mejorar sus habilidades durante jugadas específicas cuando cumplen con ciertas condiciones. La habilidad “Link Up” se activa cuando dos jugadores, denomidados “pieza central” y “jugador clave”, están en sus posiciones designadas y poseen estilos de juego específicos.
También está disponible la edición/set de José Mourinho con “Link Up Play”!
¡El legendario entrenador que llevó al Inter de Milán a conquistar el triplete en la temporada 2009-2010, José Mourinho, ya está disponible! Cuenta con la habilidad de conexión «Pase largo diagonal A». La edición/set, «Epic & Show Time: Pase largo diagonal A» estará disponible a partir del viernes 15 de agosto, con Wesley Sneijder y Samuel Eto'o como jugadores épicos que cumplen las condiciones para activar la jugada «Link-Up Play» de José Mourinho.
Consigue recompensas en el juego y disfruta de la nueva temporada!
Los jugadores pueden ganar recompensas en el juego, entre las cuales se incluyen monedas de eFootball™, que se pueden usar para fichar nuevos jugadores; artículos de entrenamiento para el desarrollo de los jugadores; experiencia y puntos de juego. Estas recompensas se pueden obtener a través de varias campañas en el juego, por ejemplo, por medio del Centro de Campañas, los bonos especiales de inicio de sesión y los logros de campaña. Además, como entrenadores con la nueva función «Link-Up Play», los jugadores pueden adquirir al entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, y a los jugadores que cumplan las condiciones para activar habilidades.
Carta de Messi gratuita para principiantes de eFootball™
Cuando los jugadores nuevos completen el tutorial del juego, obtendrán un Show Time gratuito: Lionel Messi. La edición y el paquete Embajador para principiantes ya están disponibles con una oferta especial
Ya están disponibles la edición y el paquete Embajador con Lionel Messi y Lamine Yamal, los embajadores de eFootball™. Además de los poderosos jugadores y artículos de entrenamiento, cada paquete incluye diseños de cartas seleccionados por los propios jugadores y los artículos necesarios para personalizar sus estadios.