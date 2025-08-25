Los españoles de Ron Lalá en el San Martín

espectáculos
La celebrada compañía madrileña se presenta en el San Martín con un espectáculo que condensa sus primeras obras.
Llega a la Sala Casacuberta del Teatro San Martín Ron Lalá, la reconocida compañía española de teatro, humor y música, para ofrecer tres únicas funciones los días viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto a las 20.30.
En esta nueva visita a la Argentina presentarán 4X4 Un viaje a las 4 primeras obras, en el que proponen un recorrido por las escenas esenciales de los espectáculos que la consolidaron como una de las compañías más premiadas y aclamadas por crítica y público: Mi misterio del interior, Mundo y final, Time al tiempo y Siglo de Oro, siglo de ahora.
Fundada en Madrid en 1996, Ron Lalá lleva adelante un trabajo colectivo en el cual sus componentes combinan música y textos originales sobre diversos temas, desde la actualidad a obras clásicas de la literatura, con un lenguaje escénico propio basado en el humor crítico y satírico. Con una puesta en escena sencilla, esencial y directa, arropados por unos pocos elementos e instrumentos musicales, el equipo actual de “ronlaleros” ofrece en escena una retrospectiva comprimida y esencial de los cuatro espectáculos que definieron su inimitable estilo. Música en directo, ritmo trepidante y un sentido del humor propio fueron los rasgos definitorios de una manera de vivir el arte escénico que dejó huella a lo largo de su rápida evolución. Desde entonces, han estrenado muchos espectáculos que han pulido y desarrollado el lenguaje “ronlalero”.
Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana y Daniel Rovalher integran Ron Lalá para esta retrospectiva de sus cuatro primeras obras, que cuenta con dramaturgia de Álvaro Tato y dirección de Yayo Cáceres. Las letras de canciones son del mencionado Álvaro Tato; la música original y los arreglos de Yayo Cáceres, Juan Cañas, Miguel Magdalena y Daniel Rovalher; la dirección musical de Miguel Magdalena; la escenografía de Tatiana de Sarabia; el vestuario de Tatiana de Sarabia, y la iluminación de Miguel Á. Camacho.
Duración 80 minutos
Platea $25.000
Sala Casacuberta del Teatro San Martín
Av. Corrientes 1530