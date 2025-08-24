Quién es IARA y que papel juega en Stellantis

autos
La capacidad de IARA se nutre y enriquece día a día mediante el consumo de información y contenido de la industria automotriz, lo que le permite profundizar sus conocimientos sobre el sector. En este sentido, IARA representa un gran avance tecnológico para la compañía ya que es una nueva forma de mantener un contacto cercano con sus clientes y, por supuesto, hacerles llegar todas las novedades en tiempo récord señalan desde la automotriz.
Así lo describe Sebastián Gimenez, Director de Marketing Office para Stellantis South America: “IARA representa un paso audaz hacia el futuro de la comunicación digital. Desde Argentina, estamos orgullosos de liderar una iniciativa que redefine la manera en que las marcas se vinculan con sus audiencias, combinando creatividad, tecnología e inteligencia artificial para generar contenido relevante y disruptivo. “
Complementa Agustin Alloco, Responsable de Marketing Performance: "Este proyecto marca un hito en nuestra estrategia de innovación. Con IARA, no solo exploramos nuevas fronteras en el marketing digital, sino que también reforzamos nuestro compromiso con la evolución constante de la industria y la conexión auténtica con nuestros consumidores".