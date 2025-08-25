Los argentinos aseguran que las papas fritas los hacen más felices

tendencias
El estudio también reveló que el 83% considera que la textura crujiente es el factor más importante para disfrutar este clásico, y que el 71% prefiere las papas de restaurante frente a otras opciones. Además, más de la mitad (58%) admite que las come antes que la hamburguesa, y un 96% se declara fanático absoluto.
A la hora de elegir un acompañamiento, el cheddar lidera con un 55% de las preferencias, seguido por el ketchup (46%) y la mayonesa (39%). Sin embargo, un 20% asegura que no necesita nada: disfruta las papas fritas tal como vienen.
En Burger King, la pasión por las papas fritas se traduce en un compromiso con la calidad: son 100% libres de ingredientes artificiales, preparadas para lograr el equilibrio perfecto entre crocancia y sabor. Este diferencial, sumado a su preparación al momento, las convierte en uno de los productos más elegidos y reconocidos de la marca.
“Nuestras papas fritas son el complemento ideal para una hamburguesa hecha a la parrilla, pero también un producto estrella por sí mismo. Que más del 80% de los argentinos destaque la crocancia como lo más importante confirma que nos eligen por su sabor y calidad, y nos impulsa a seguir innovando, siempre manteniendo nuestro compromiso de ofrecer productos 100% libres de ingredientes artificiales”, destacó Fernando Mayoral, Gerente de Marketing de Burger King Argentina y Chile.
Y porque no hay mejor manera de celebrar que con papas fritas, Burger King lanza una promoción especial: 2x1 en Pote King de papas fritas y balde de papas + salsa Oasis Cheddar a solo $4.990, disponible por tiempo limitado en todos los locales del país.
Con estos resultados y esta propuesta, Burger King reafirma que las papas fritas no solo acompañan momentos, sino que también los hacen más felices.