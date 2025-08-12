Se viene el enfrentamiento contra los All Blacks

deportes
Comienza un nuevo Visa Macro Rugby Championship y Los Pumas tienen plantel confirmado para los primeros dos encuentros ante los All Blacks, a disputarse en Córdoba y Vélez, el 16 y 23 de agosto respectivamente.
En las trece visitas de los neozelandeses a nuestro país, ambos seleccionados disputaron 16 encuentros, con 15 triunfos para los oceánicos y el recordado empate 21-21 en 1985 en la cancha de Ferro.
El primero de los dos enfrentamientos ante los hombres de negro será el sexto partido del Seleccionado Nacional en Córdoba, donde no juegan desde el 2014, tras lo que fue la ajustada derrota ante Escocia por 19-21 en 2014. Si bien será el primer encuentro entre ambos equipos en La Docta, esta será la cuarta visita de los All Blacks a la provincia: en 1976 vencieron al Seleccionado del Interior por 30-13, mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante el Seleccionado de Córdoba por 72-9 y 38-9, respectivamente.
Los Pumas y All Blacks se volverán a encontrar tras los dos partidos disputados en 2024 por el Rugby Championship. Allí, se destaca la recordada victoria por 38-30 en Wellington, que significó el tercer triunfo en la historia y la mayor cantidad de puntos que los locales recibieron en su país; mientas que en la revancha, fue victoria para los de negro por 42-10 en el mítico Eden Park de Auckland.
Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió al comienzo del certamen internacional: “El Rugby Championship nos presenta un enorme desafío como equipo y estamos con muchas ganas de reencontrarnos tras lo que fueron las tres semanas de la Ventana de Julio. Recibir a los All Blacks en nuestro país siempre es especial y estamos con mucha ilusión de enfrentarlos por primera vez en Córdoba, y de volverlos a cruzar en Vélez”.
A su vez, mandó un especial agradecimiento a los hinchas argentinos: “Queríamos agradecerles de corazón a todos los que se acercaron al entrenamiento, al hotel y al estadio. Es muy importante para nosotros contar con su apoyo. Nos reencontramos pronto en Córdoba y Buenos Aires”. Novedades del plantel: Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Marcos Kremer, Bautista Delguy, Mateo Carreras e Ignacio Ruiz recibieron su primera convocatoria del año. No podrán ser tenidos en cuenta para esta lista por lesión Benjamín Grondona, Emiliano Boffelli y Thomas Gallo. UAR