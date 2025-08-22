La Iglesia se une a la jornada de ayuno y oración por la paz

sociedad
A raíz de la convocatoria del papa León XIV para el próximo 22 de agosto, el Episcopado anima a las diócesis a impulsar esta iniciativa, invitando a las comunidades a unirse con fe a este gesto.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) alentó a unirse a la convocatoria del papa León XIV para este viernes 22 de agosto a una jornada de ayuno y oración por la paz.
"Quisiéramos animarlos a que, en cada diócesis, se impulse esta iniciativa, invitando a nuestras comunidades a unirse con fe a este gesto", expresó en una carta. "Que en parroquias, capillas y en el ámbito familiar se promueva, del modo que cada uno considere más adecuado, la oración compartida en comunión con toda la Iglesia universal como signo concreto de compromiso por la paz", agregó.
Texto de la carta
Queridos hermanos:
El papa León XIV nos ha convocado a vivir el próximo 22 de agosto, memoria litúrgica de la Santísima Virgen María Reina, una jornada de ayuno y oración por la paz "implorando al Señor -nos dice el Papa- que nos conceda la paz y la justicia, y que enjugue las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso".
El Santo Padre nos recuerda que María "es la Madre de los creyentes aquí en la tierra, y también es invocada como Reina de la Paz".
Quisiéramos animarlos a que, en cada diócesis, se impulse esta iniciativa, invitando a nuestras comunidades a unirse con fe a este gesto. Que en parroquias, capillas y en el ámbito familiar se promueva, del modo que cada uno considere más adecuado, la oración compartida en comunión con toda la Iglesia universal como signo concreto de compromiso por la paz.
Que María, Reina de la Paz, interceda por nosotros.