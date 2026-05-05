Polémica por el arbolado: Intiman al Municipio por "podas severas"

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Concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) intimaron al Departamento Ejecutivo a suspender de manera inmediata las tareas de poda severa y tala de árboles que se desarrollan en diversos puntos de la ciudad. El pedido exige que se frene la actividad hasta que se justifiquen las razones técnicas y administrativas detrás de estas intervenciones, las cuales fueron calificadas por los ediles como mutilaciones que, en muchos casos, se iniciaron fuera de la época recomendada.
La controversia se originó a partir de extracciones detectadas en las calles Pico y Rivadavia, donde se observaron árboles cortados al ras del suelo sin información pública disponible. Si bien los concejales reconocieron que la poda es una herramienta necesaria, advirtieron que las acciones actuales no responden a criterios de formación, sino a prácticas intensivas que dañan el patrimonio ambiental. Asimismo, señalaron la contradicción de realizar estas tareas de gran magnitud sin transparencia, mientras a los vecinos se les exigen trámites prolongados para solicitudes similares.
El bloque remarcó la importancia del arbolado para la regulación térmica, la absorción de agua de lluvia y la calidad del aire. En la nota presentada, se otorgó al Municipio un plazo de 48 horas para remitir informes técnicos detallados y el plan de reposición de ejemplares. Por último, los concejales advirtieron que, de no obtener una respuesta satisfactoria o de continuar las tareas sin sustento, iniciarán acciones administrativas o judiciales.