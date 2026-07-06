Scaloni mete mano en el equipo para buscar los cuartos de final

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El director técnico analizó el duro choque de eliminación directa que se viene. Aseguró estar satisfecho con el nivel aceptable del equipo tras hilvanar cuatro triunfos en fila, adelantó que buscará frescura física con algunos cambios, pero advirtió que la identidad táctica no se negocia.
La Selección Argentina se encuentra a las puertas de un nuevo "mata-mata" en la Copa del Mundo 2026 y el clima de concentración es absoluto. De cara al trascendental cruce de octavos de final frente a Egipto en Atlanta, Lionel Scaloni tomó la palabra en conferencia de prensa para bajar línea, analizar al exigente oponente africano y dejar en claro que, aunque se transite por el camino del sufrimiento, el fuego interior de su plantel sigue intacto.
El entrenador hizo un balance de lo que viene siendo el exigente andar en suelo estadounidense y bancó el presente de sus dirigidos: "Es un Mundial complicado para todos. Los rivales juegan, es muy difícil. Creo que el nivel de Argentina es aceptable. Hemos ganado los cuatro partidos y estoy satisfecho. Por supuesto que hay cosas para corregir". En ese sentido, el DT valoró el carácter de la Albiceleste para sacar adelante partidos, como el último alargue ante Cabo Verde: "Cuando las cosas no te salen, no hay una sola manera de ir a ganar. Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu que llevamos con nosotros. Todo eso, el equipo lo tiene. Estos chicos siempre dan un plus de temperamento, de ganas, de no querer perder".
Con la mira puesta en el pizarrón táctico, el de Pujato anticipó que planea realizar algunas modificaciones para contrarrestar el desgaste físico, aunque mantendrá el dibujo habitual sobre el terreno de juego. "Intentaremos estar más frescos con algunos de los chicos que no jugaron tantos minutos. En principio, no vamos a cambiar el esquema. No podemos perder nuestra esencia", adelantó, dando pistas de que meterá mano en el once inicial para aportarle vitalidad al mediocampismo y la delantera.
Scaloni también se tomó su tiempo para desmenuzar las virtudes del conjunto liderado futbolísticamente por Mohamed Salah, remarcando que se trata de un proceso a largo plazo que ya tiene una identidad sumamente aceitada. Lionel Scaloni también dijo. "Además de tener jugadores de jerarquía, Egipto tiene un entrenador que viene trabajando hace mucho y tienen una marcada idea de juego. Han complicado a todos sus rivales. Este partido va a ser diferente al anterior". "Estamos preparados para lo que sea. Muchas veces vemos que los equipos vienen haciendo una cosa, y después contra nosotros cambian completamente. Siempre intentamos darle herramientas al futbolista para que sepa dónde podemos hacer daño y cómo podemos defendernos".