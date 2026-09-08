Nuevo servicio de alertas preventivas para flotas de Ford

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Ford Pro comenzó a ofrecer un nuevo servicio para clientes de flotas: el Monitoreo Preventivo, que envía una alerta al administrador cuando se identifica la necesidad de algún mantenimiento relevante en los vehículos.
El objetivo es evitar paradas no programadas para garantizar la disponibilidad, la seguridad y la rentabilidad de la flota. Este monitoreo es realizado por un equipo propio de Ford, a través del intercambio remoto de datos con el vehículo (debidamente autorizado por el cliente) haciendo uso del módem integrado de fábrica que actualmente equipa todas las versiones de Ranger y Transit que componen el portafolio comercial de Ford Pro.
La conectividad le permite al gestor de flota acceder en tiempo real, desde el portal Ford Pro o la aplicación FordPass en el celular, a reportes e información de cada unidad, tales como: kilometraje, autonomía, consumo e historial de servicios. Con el Monitoreo Preventivo Ford Pro, también comienza a recibir alertas proactivas a través de la app o del correo electrónico. Esta información se comparte simultáneamente con el concesionario asignado para agilizar la atención y el servicio.
El Monitoreo Preventivo Ford Pro comenzó a probarse durante el segundo trimestre de este año mediante una prueba piloto con 40 flotas de Sudamérica, que reúnen alrededor de 5.000 vehículos. Se trata de clientes de distintas escalas que operan desde 5 hasta más de 400 unidades en diversos sectores, abarcando desde transporte de pasajeros y mercaderías hasta minería y seguridad pública.
“En el segmento de flotas comerciales, solo Ford cuenta hoy con este modelo de servicio basado en la salud del vehículo, un nivel de detalle al que la telemetría convencional no tiene acceso”, señaló Leandro Borsari, gerente de Ingeniería de Servicio de Ford Sudamérica.
Según explicó el ejecutivo, en muchas ocasiones el administrador de la flota no tiene contacto físico diario con el vehículo y el conductor no avisa cuando se enciende una alerta. “Uno de los casos que siguió el equipo ejemplifica muy bien este escenario: varios vehículos tenían las pastillas de freno desgastadas y, aun con el testigo encendido en el tablero, los conductores no se lo comunicaron al gestor. Él recién fue informado cuando nuestro equipo se puso en contacto. Son cuidados simples que evitan paradas no programadas y aseguran la operatividad de los vehículos, generando un gran impacto positivo en la operación diaria de la flota”.