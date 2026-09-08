Instituyen el Premio Papa Francisco

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Cáritas Argentina, la Comisión Nacional Justicia y Paz, la Acción Católica Argentina y la Comisión Episcopal de Pastoral Social anunciaron la creación del Premio Papa Francisco - Poliedro por la Paz, una nueva distinción destinada a reconocer y visibilizar a personas, organizaciones, empresas y comunidades que, con acciones concretas, construyen el bien común desde las periferias.
La iniciativa fue presentada en Buenos Aires y constituye la primera edición del Premio Papa Francisco, integrada a la tercera edición del reconocimiento Poliedro por la Paz, con alcance nacional e internacional. Según explicaron los organizadores, el propósito es destacar a quienes transforman la realidad como "artesanos de la paz", promoviendo el encuentro, la fraternidad, el trabajo digno y el cuidado de la Casa Común.
"Más que un homenaje, es una invitación a mirar lo que ya sucede desde las periferias: gente que sostiene, acompaña, organiza y abre caminos de dignidad y esperanza", señalaron. Asimismo, recordaron una de las convicciones más reiteradas por el papa Francisco: "La paz no es una idea abstracta: es un don de Dios y una artesanía que se teje en comunidad, en vínculos y obras de todos los días. Nadie se salva solo".
El nuevo premio toma su nombre y su inspiración del pensamiento del pontífice argentino. La imagen del poliedro, utilizada con frecuencia por Francisco, expresa una sociedad donde las diferencias no se anulan, sino que conviven y se enriquecen mutuamente, formando una unidad diversa.
Desde esa perspectiva, la distinción busca reconocer experiencias que hagan visible ese legado mediante gestos cotidianos de servicio, inclusión, solidaridad y esperanza allí donde más se necesitan.
Las postulaciones estarán organizadas en ocho ámbitos que abarcan distintas dimensiones del compromiso social: Manos que cuidan: acompañamiento integral a quienes más lo necesitan.
Puerta Abierta: hospitalidad, contención y organización comunitaria.
Alegría que se comunica y se hace obra: testimonio del Evangelio a través del servicio.
Juventudes que siembran esperanza: protagonismo de los jóvenes en el bien común.
Mujeres que transforman: liderazgo femenino al servicio de la vida.
Custodios de la Creación: cuidado de la Casa Común.
Cultura que inspira y sana: construcción de paz mediante el arte y la creatividad.
Empresas para el bien común: iniciativas que fortalecen el vínculo entre producción y comunidad.
Convocatoria abierta hasta octubre Las instituciones impulsoras invitaron a toda la sociedad a presentar candidaturas de personas, grupos o proyectos que desarrollen acciones vinculadas con alguna de esas categorías. Las postulaciones podrán ser realizadas tanto por los propios protagonistas como por terceros que deseen destacar una experiencia. Además, se incorporarán automáticamente las iniciativas que ya habían sido presentadas durante la edición 2025 del Poliedro por la Paz. La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de octubre, y las bases, condiciones y el formulario digital pueden consultarse en el sitio oficial del premio.
La entrega de las distinciones tendrá lugar el 17 de diciembre de 2026, fecha del nacimiento del papa Francisco, en el Teatro Argentino de La Plata. La ceremonia combinará la entrega de reconocimientos con testimonios de los protagonistas, intervenciones audiovisuales y música en vivo, y contará con el acompañamiento del Teatro Argentino y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Con esta iniciativa, las entidades organizadoras buscan mantener vivo el legado del pontífice argentino, poniendo en primer plano las experiencias que, desde distintos ámbitos de la sociedad, hacen de la paz una construcción cotidiana y compartida.