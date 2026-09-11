El Banco Ciudad redujo la tasa para créditos hipotecarios

economía
El Banco de la Ciudad de Buenos Aires impulsó la baja de tasas en los préstamos con el objetivo de facilitar el acceso a la casa propia a la clase media porteña, ofreciendo una cuota inicial competitiva frente a los valores del mercado locativo.
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la implementación de una tasa fija preferencial del 6,5% en las líneas de crédito en UVAs del Banco Ciudad destinadas a la adquisición de primera vivienda. La medida busca amortiguar el impacto del costo habitacional mediante cuotas mensuales estimadas en valores similares o inferiores a los de un alquiler promedio en la Capital Federal.
Durante la presentación de las nuevas condiciones financieras, Jorge Macri fundamentó la reorientación de los recursos públicos: “El orden es también ordenar prioridades. La clase media fue olvidada durante demasiados años. Hoy podemos bajar la tasa al 6,5% en los créditos hipotecarios del Banco Ciudad para primera vivienda. Lo logramos porque dejamos de regalar viviendas a unos pocos. Esto es ordenar y hacer justicia”.
En términos prácticos, para un préstamo de 100 millones de pesos a un plazo máximo de 25 años, la cuota inicial se ubicará en torno a los $658.000. Para acceder a ese monto, el grupo solicitante deberá acreditar ingresos familiares mínimos a partir de los $2.632.000, dado que la cuota de entrada no podrá superar el 25% de los ingresos totales del hogar. Asimismo, el esquema permite la incorporación de hasta un garante para incrementar la capacidad crediticia. El financiamiento de esta política crediticia se respalda en la reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad para destinar ganancias de la entidad a este fin, sumado a los fondos obtenidos en la licitación de una fracción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS.
Los créditos están habilitados para trabajadores en relación de dependencia -que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad-, monotributistas y autónomos. Las solicitudes se gestionan a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp (11-5150-505), así como en la página web oficial y en la red de sucursales de la institución.