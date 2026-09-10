AdRHA presenta recomendaciones para enfrentar el suicidio

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Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, AdRHA comparte cifras regionales y nacionales que evidencian el crecimiento del fenómeno y propone medidas concretas para las organizaciones: canales de ayuda, acceso a contención profesional y formación básica para líderes en escucha y derivación.
En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Comunidad DEIB de Asociación de Recursos Humanos de Argentina (AdRHA) presenta un informe sobre el impacto del suicidio en la región y el rol de las organizaciones en la construcción de espacios de pertenencia y cuidado.
Según la Organización Mundial de la Salud, más de 700.000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo, lo que equivale a una muerte cada 40 segundos. En América, la situación es especialmente preocupante: un estudio publicado en The Lancet Regional Health Americas reveló que entre 2000 y 2021 la tasa de mortalidad por suicidio en jóvenes de 10 a 24 años creció un 38%, mientras la tasa mundial descendía. En 2021, 18.157 jóvenes murieron por suicidio en la región, convirtiéndose en la tercera causa de muerte en ese grupo etario.
En Argentina, los registros oficiales muestran que en 2024 se produjeron más de 3.600 muertes por suicidio, de las cuales el 80% correspondieron a varones. Desde abril de 2023, el intento de suicidio es un evento de notificación obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Entre esa fecha y octubre de 2025 se registraron 22.249 intentos en todo el país, un promedio de 24 por día. Este dato permite dimensionar la magnitud del fenómeno y, al mismo tiempo, identificar una oportunidad: por cada muerte se contabilizan aproximadamente 17 intentos que no terminan en fallecimiento, lo que abre una ventana para intervenir y acompañar.
Los datos también muestran diferencias de género: mientras ocho de cada diez muertes corresponden a varones, el 61% de los intentos registrados fueron protagonizados por mujeres. La letalidad del intento es cinco veces mayor en varones, lo que se explica en buena medida por el método utilizado. Las tasas más altas de intentos se concentran entre los 15 y los 19 años, mientras que las muertes se concentran en varones de 20 a 34 años, un rango etario que las organizaciones incorporan y acompañan cotidianamente.
En este contexto, AdRHA subraya que las organizaciones no deben asumir responsabilidades clínicas, pero sí pueden desempeñar un papel clave en la prevención. Entre las medidas recomendadas se destacan:
Definir canales claros de ayuda y comunicación interna.
Contar con procedimientos escritos para actuar ante una emergencia.
Garantizar acceso a proveedores especializados en contención emocional y talleres de duelo.
Capacitar a líderes en habilidades básicas de escucha, empatía y derivación.
Romper el silencio y visibilizar la salud mental con información responsable.
Asimismo, el acompañamiento en situaciones de duelo por suicidio requiere criterios organizacionales claros: flexibilidad horaria, reorganización temporal de tareas, acceso a apoyo profesional y decisiones transparentes sobre qué se comunica al equipo y qué no. La prevención, contemplada en la normativa vigente, sigue siendo una deuda pendiente en muchas prácticas laborales.
“El suicidio es un fenómeno multicausal, pero la pertenencia y el cuidado que se construyen en los espacios de trabajo pueden marcar una diferencia. La prevención no depende solo de detectar síntomas, sino de sostener vínculos donde alguien pueda decir ‘no estoy bien’ antes de llegar a una situación límite. Desde AdRHA trabajamos para que las organizaciones cuenten con herramientas concretas y criterios claros para acompañar a sus equipos”, señaló Luis Etchenique, coordinador de la Comunicación DEI de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina.