Nuevos sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO

internacional
El Comité del Patrimonio Mundial en la República de Corea, incorporó 25 nuevos sitios a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Las inscripciones fueron adoptadas por consenso, lo que refleja el espíritu de cooperación que sustenta la Convención del Patrimonio Mundial de 1972. Esta sesión también marca la primera inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO de tres países africanos: Comoras, Santo Tomé y Príncipe y Sudán del Sur, lo que demuestra el compromiso de la Organización con una Lista más equilibrada y representativa. El Comité también añadió seis sitios a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, reconociendo tanto su valor excepcional como la necesidad de protegerlos.
En el tratamiento del Comité marcó un hito histórico para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) con la adopción en Busan (Corea) de la Estrategia del Patrimonio Mundial para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) 2026-2034, respaldada por un presupuesto de 13 millones de dólares estadounidenses. La Estrategia tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los PEID para identificar, proteger y gestionar los sitios del Patrimonio Mundial, al tiempo que aborda los desafíos específicos que enfrentan estos Estados, en particular los impactos del cambio climático.
Como complemento de la Estrategia del Patrimonio Mundial para África, esta nueva estrategia contribuirá a brindar apoyo adaptado a las necesidades de todos los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), convirtiendo el patrimonio en un motor de desarrollo sostenible, resiliencia climática e inclusión, y situando a las comunidades locales en el centro de su protección, gestión y transmisión. Este logro refleja los esfuerzos constantes emprendidos por la UNESCO y sus socios para que la Lista del Patrimonio Mundial sea más representativa y refleje mejor la rica diversidad cultural y natural del mundo.
Mayor reconocimiento de los lugares de la memoria
Desde 2023, la Lista del Patrimonio Mundial incluye «lugares de memoria» para reconocer los acontecimientos que un país, su gente y sus comunidades desean conmemorar. Hoy en día, estos lugares de memoria son espacios de reconciliación, contemplación y reflexión pacífica. Durante esta sesión del Comité, las Playas del Desembarco de Normandía, 1944 (Francia) se incorporaron a la Lista del Patrimonio Mundial como lugares de memoria, en honor al recuerdo del desembarco aliado del 6 de junio de 1944.
La próxima sesión del Comité del Patrimonio Mundial, que tendrá lugar en 2027, se celebrará en Estambul, Turquía.