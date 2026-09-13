Dominio de Mercedes y festejo argentino en España

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La fecha disputada en el circuito madrileño dejó una contundente demostración de la escudería Mercedes de la mano de Kimi Antonelli, quien conquistó el Gran Premio de España tras prevalecer en un duelo estratégico frente a Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). Con este octavo triunfo en el año, el conductor italiano estiró a 81 unidades su margen al frente del Campeonato de Pilotos. La jornada para la escuadra alemana se completó con el quinto puesto de George Russell y el abandono anticipado de Lewis Hamilton a raíz de un fallo en el sistema de frenos.
La actuación de Franco Colapinto durante el fin de semana fue espectacular y terminó P7 en Madrid. Tras el cruce de la bandera a cuadros, el integrante de Alpine expresó su satisfacción en redes sociales: “DAAAAALEEEEE muchos puntos!!!! Séptimos después de una carrera larga y dura pero un finde perfecto maximizando cada oportunidad!! Gracias al comisario q me dio la bandera argentina 🥺🥺🥺🙏🏼🙏🏼🙏🏼🇦🇷 a seguir vamos por mucho más!”.
La labor del equipo fue respaldada públicamente por Flavio Briatore, quien remarcó el esfuerzo colectivo y la estrategia implementada durante el fin de semana: “Mega trabajo todo el fin de semana de @Francolapinto y @AlpineF1Team, para cerrar la brecha en los Constructores fue nuestra prioridad y eso lo hicimos”. Asimismo, sobre el plan trazado para el auto de Pierre Gasly (TAG), el directivo detalló: “En cuanto al día de @TAG, teniendo en cuenta donde comenzó la carrera, la única opción que teníamos para anotar puntos era mantenerlo fuera y esperábamos beneficiarse de un coche de seguridad tardío”. Finalmente, Briatore celebró el debut de la plaza: “¡Bravo Madrid por un primer Grand Prix y gran fin de semana!”.
La actividad dela F1 ingresará en una etapa decisiva cuando se ponga en marcha la primera seguidilla de tres competencias consecutivas del calendario 2026, cuyo inicio está programado del 24 al 26 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán.