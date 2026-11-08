Gorillaz llega al Primavera Sound Buenos Aires

cartelera
El Sábado 28 de noviembre se presentan: Gorillaz, Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Nation Of Language, Cara Delevingne, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Jaime Sin Tierra, John Talabot, Juliana Gattas, Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León, Ambik, Babeblade, Chechi de Marcos, LISA SCHA, María Wolff, El Nota, wiranda johansen. Por otra parte, el Domingo 29 de noviembre: The Strokes, FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, underscores, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz, Juana Aguirre, Machine Girl, Mannequin Pussy, Sophia Stel, This Is Lorelei, Candelabro, Fin del Mundo, Pizza, sunlid, Yeyo.
Desde su anuncio, el regreso del festival a Buenos Aires generó una verdadera locura entre los fanáticos y nadie se quiere quedar afuera.
El Club Ciudad será el escenario donde miles de personas volverán a encontrarse para vivir dos jornadas atravesadas por el espíritu que convirtió a Primavera Sound en uno de los festivales más prestigiosos del mundo: una curaduría artística de excelencia, descubrimiento musical, diversidad, innovación y una experiencia que va mucho más allá de los escenarios y una sucesión de shows.