9 de Julio con actividades para toda la familia

cartelera
Con talleres, música, danzas folklóricas y visitas guiadas, el Museo tendrá una jornada especial para conmemorar esta fecha histórica.
En el marco de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, el Museo Histórico Saavedra realizará el jueves 9 de julio en su sede de Crisólogo Larralde 6309 una jornada especial de actividades para que los chicos, las familias y los vecinos participen en la celebración de una de las fechas más significativas de la historia argentina.
A través de una programación pensada para todas las edades —que combinará historia, juego, arte y creación—, la propuesta buscará acercar nuevas miradas sobre los ideales de libertad y soberanía que dieron origen a la nación, promoviendo espacios de encuentro, participación y reflexión colectiva.
Con actividades educativas, recreativas y culturales desarrolladas en los jardines y salas del museo, la jornada invitará a redescubrir el patrimonio desde una experiencia participativa, poniendo en diálogo el pasado y el presente para que el público participante se pueda preguntar qué significa hoy construir comunidad, ejercer la ciudadanía y fortalecer los valores que unen a los argentinos.
La entrada será libre y sin costo. Las actividades se suspenden por lluvia.
PROGRAMACIÓN
Show de danzas folklóricas argentinas
A las 14:00
El taller de Producción de Danzas Folclóricas Argentinas del Centro Cultural Alfonsina Storni, perteneciente al Programa Cultural en Barrios, presentará El casi cuyano, una intervención de danzas de la región de Cuyo. Para público general.
Taller: Fragmentos de nuestra bandera
De 14:00 a 17:00
Taller de armado de banderas con la técnica de mosaico. Para niños a partir de 5 años, acompañados por un adulto.
Taller: Patria a la carta
De 14:00 a 17:00
Un espacio de juegos de mesa que invitará a descubrir detalles del proceso de Independencia de forma lúdica, intercambiando saberes y jugando a imaginar escenarios alternativos. Para niños a partir de 5 años, acompañados por un adulto.
Taller: Protagonistas para armar
De 14:00 a 17:00
¿Quiénes protagonizaron el proceso de Independencia argentino? En este taller se repensará quiénes, además de los héroes más conocidos, formaron parte de las luchas por la independencia. Luego, cada participante podrá armar un títere de papel articulado y personalizarlo de distintas maneras para dar vida a esos protagonistas. Para niños y niñas a partir de 5 años, acompañados por un adulto.
Posta gráfica: Trazos de Independencia
De 14:00 a 17:00
Intervención artística y posta gráfica participativa, a cargo del colectivo de artistas S. A. Oficina de Estampas. A 210 años de la Declaración de la Independencia, esta actividad propondrá volver sobre el Acta de 1816 para ponerla nuevamente en circulación a través de una serie de acciones artísticas que jugarán con la copia, la repetición y la escala.
Intervención y conversatorio: Mateada junto a la Sociedad Victoriana Augusta
A las 14:00 y 15.30
Un viaje a 1816 de la mano de la Sociedad Victoriana Augusta que invitará a los participantes a llevar su propio mate y sumarse a la ronda para conocer los debates, las costumbres y los secretos de la vida cotidiana en la época de las luchas por la independencia. Para público general.
Visita guiada
A las 14.30 y 17:00
Visita guiada por las salas del museo: de la mano del equipo de Educación, se recorrerán las primeras salas del museo, para conversar sobre los procesos que formaron parte de la lucha por la independencia de España. Para público general.
Show de danzas folklóricas
A las 15:00
Presentación a cargo del ballet folklórico de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) en Danza N° 2 Jorge Donn. Para público general.
Show: Tamara Pome trío
A las 16:00
Concierto en vivo con un repertorio de música folklórica y popular argentina. Para público general.