"Pitu" Salvatierra al frente de la comisión de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional

política
Con la designación de sus autoridades y la participación de diversos bloques, la comisión legislativo tendrá la tarea de asesorar al Cuerpo, elaborar informes anuales y realizar actividades de formación sobre la temática en la Ciudad.
En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires quedó oficialmente constituida la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional. Durante la jornada de apertura, se establecieron las autoridades que encabezarán el área: Alejandro "Pitu" Salvatierra fue designado como presidente, mientras que Gimena Villafruela asumió el cargo de vicepresidente. El encuentro contó con la presencia de los legisladores Silvia Imas, Graciana Peñafort, Victoria Freire, Sergio Siciliano, Marcelo Ernst y Andrea D’atri, quienes integrarán este espacio de trabajo estratégico.
La comisión tiene como objetivo central aconsejar al Cuerpo legislativo sobre los hechos de violencia institucional detectados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello, el reglamento prevé la elaboración de dos informes anuales basados en estudios técnicos y relevamientos territoriales. Además, el espacio está facultado para organizar seminarios, jornadas de debate y diversas actividades de visibilización que permitan abordar la problemática desde una perspectiva integral.
Como parte de su funcionamiento, los integrantes de la comisión podrán convocar a personalidades de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos y seguridad para participar en calidad de asesores honorarios. Esta apertura busca fortalecer el carácter técnico y social de los informes, consolidando a la Legislatura como un actor activo en la prevención y monitoreo de prácticas institucionales violentas.