"De toda otra dominación extranjera": el estratégico e indispensable agregado al Acta de la Independencia

política
Cada 9 de julio, el corazón de los argentinos late con fuerza patria, pero la historia detrás de la histórica casona de Tucumán esconde detalles fascinantes, debates intensos y una tensión política absoluta que pocos recuerdan. Todo comenzó en los primeros días de marzo de 1816, cuando los congresales y constituyentes empezaron a arribar a la provincia norteña que era zona de guerra con el enorme desafío de darle un rumbo definitivo al Congreso General Constituyente.
Lejos de una concordia inmediata, las discusiones en el recinto fueron profundas e intensas. Curiosamente, el primer foco de debate no fue la emancipación, sino la supervivencia económica: cómo diseñar e implementar un sistema de recaudación eficiente para las debilitadas arcas de las Provincias Unidas. Una vez saldada la urgencia financiera, el plenario se sumergió en el segundo y más complejo eje de discusión: la forma de gobierno. En un contexto global adverso, varios congresistas se inclinaban firmemente por posturas monárquicas, barajando incluso la posibilidad de coronar a príncipes pertenecientes a dinastías europeas.
Fue en ese escenario donde Manuel Belgrano lanzó una propuesta revolucionaria: si el destino del territorio iba a ser una monarquía, ¿por qué no consagrar a un Rey Inca? El creador de la bandera propuso formalmente para el trono a Juan Bautista Túpac Amaru, hermano del legendario líder, quien por entonces se encontraba recluido en una prisión española en el norte de África. Si bien esta audaz iniciativa contó con el firme respaldo estratégico de figuras de la talla de José de San Martín y Martín Miguel de Güemes, el resto de los congresales opuso resistencia, provocando que el tratamiento del tema se aplazara de cara al futuro.
La presión de San Martín y el nacimiento de una Patria libre
Mientras el invierno avanzaba en Tucumán, desde Cuyo la impaciencia de San Martín se hacía sentir a través de un incesante envío de correspondencia a los diputados de Cuyo. El Libertador requería con urgencia la declaración formal de la independencia; para él, este paso jurídico era una condición indispensable y el puntapié político para poder dar inicio definitivo a su campaña y marcha emancipadora continental.
Finalmente, el 9 de julio de 1816, el ansiado consenso se materializó y se procedió a firmar el Acta que declaraba a las Provincias Unidas libres de España, del rey Fernando VII y de todos sus sucesores. Sin embargo, la agudeza geopolítica de San Martín no se quedó conforme. El prócer exigió con firmeza un agregado crucial para blindar la soberanía del territorio. Bajo su insistencia, días después se anexó al acta definitiva la histórica frase: “y de toda otra dominación extranjera”.
Aunque tiempo más tarde el Congreso mudó sus sesiones a Buenos Aires, la piedra fundacional ya se había colocado con una firmeza inquebrantable en el norte argentino. A más de dos siglos de aquella gesta heroica, el eco de los congresales sigue resonando en cada rincón del país. ¡Viva la independencia argentina! ¡Viva la patria por siempre!