El Papa León XIV envió un fuerte mensaje a la dirigencia política y al poder judicial

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Al reflexionar sobre la historia nacional, el Pontífice definió al país como una tierra moldeada por "un encuentro entre procedencias y experiencias diversas que fue tomando forma", y remarcó que "ninguna generación comienza la patria desde cero", sino que la recibe en sus instituciones, bienes y tradiciones. En esa línea, recordó a las autoridades presentes que, además de estar al servicio del bien común, deben actuar con prudencia y "reconociendo los límites del poder que le ha sido confiado".
Durante su discurso, el papa situó a la economía y a la inclusión social como prioridades ineludibles para la dirigencia. “Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar. La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, aseveró el Santo Padre, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar el derecho al trabajo y de resguardar el esfuerzo de los jubilados.
En materia educativa, León XIV advirtió sobre el impacto del desarraigo juvenil y la responsabilidad del Estado en crear oportunidades de desarrollo. “Crear condiciones para que los jóvenes puedan proyectar con libertad y creatividad sus propias vidas en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”, subrayó, agregando que “una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”. Para el Pontífice, resulta clave integrar la creatividad e inteligencia de las nuevas generaciones e impulsar la cooperación regional para combatir plagas como el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción.
El mensaje combinó definiciones de fondo con un fuerte arraigo en la identidad cultural del país. El Santo Padre destacó la fe cristiana junto a figuras como Carlos Gardel, José Hernández y Jorge Luis Borges, reivindicando las tradiciones populares y el gesto del “mate compartido” como símbolo de cercanía y conversación. Hacia el cierre, apeló a la lírica del tango Volver para reflexionar sobre el paso del tiempo: “Sí, como cantaba Gardel, es un soplo la vida, pero perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir”. Con una invocación final a Nuestra Señora de Luján, a quien definió como la “custodia silenciosa de la memoria argentina”, León XIV pidió que la patrona nacional “siga velando por esta tierra, cuide de cada uno de sus hijos y los mantenga siempre cerca de Jesús”.