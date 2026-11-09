Maná hace historia con una transmisión global en YouTube

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El concierto se transmitió en vivo de forma global y gratuita el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 8:30 p. m. ET (10:30 p.m. en Argentina), exclusivamente a través del canal oficial de YouTube de Maná. El especial ya esta disponible para verlo "on demand".
Entre los monolitos rojos de Morrison, Red Rocks Amphitheatre es uno de los escenarios más emblemáticos de la historia del rock, por el que han pasado leyendas como The Rolling Stones, Jimi Hendrix y Led Zeppelin. Para Fher Olvera, vocalista de Maná, presentarse en este lugar mítico fue mucho más que una parada de gira: fue cumplir un sueño que nació cuando apenas comenzaba su camino en la música. Es la historia de cuatro amigos mexicanos que, cuarenta años después, siguen haciendo realidad sus sueños.
El Live stream, viene acompañado de un mini documental exclusivo que revela la profunda conexión emocional de Fher con este escenario. En él, el cantante recuerda sus días a los 21 años, cuando vivía en Denver y trabajaba lavando platos. Desde ahí contemplaba las imponentes formaciones de Red Rocks y se preguntaba: “¿Qué se sentirá tocar aquí?”.
Décadas después, frente a una multitud eufórica y convertido en el líder de una de las bandas latinas más exitosas de la historia, Fher vuelve la mirada hacia esas rocas ancestrales y vive un momento de profunda emoción y gratitud: “¡Ay, cabrón… llegaste!”.
La frase, espontánea y cargada de significado, resume cuarenta años de perseverancia, pasión y sueños cumplidos. Es un recordatorio de que, con trabajo, convicción y corazón, los sueños que parecen imposibles también pueden hacerse realidad.
El estreno de LIVE FROM RED ROCKS llega en uno de los años más importantes en la historia de Maná. Entre los hitos de 2026 destacan:
Ganadores del premio Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 Protagonistas de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 vista por 1.2 mil millones de personas en el mundo, lo que generó +2.9 mil millones de vistas en formato corto y un aumento en las listas de streaming globales para "Oye Mi Amor" Único artista invitado en LIVE FROM MEXICO de Dua Lipa, compartiendo escenario con la estrella británica en una celebración de la música en vivo. Casi 250,000 personas reunidas en La Minerva, Guadalajara, en un concierto histórico que celebró sus raíces y su legado musical. 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles, consolidando el récord de la banda como el acto con más shows en arenas en la historia de la ciudad, por encima de cualquier otro artista o grupo de cualquier género. Incluidos en la lista de Billboard de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, un reconocimiento a su impacto y legado en la música.
A lo largo de este espectáculo, Maná entrega interpretaciones electrizantes de algunos de los himnos que han definido cuatro décadas de rock en español, entre ellos “Rayando El Sol”, “Clavado En Un Bar”, “Labios Compartidos” y, por supuesto, “Oye Mi Amor”. Capturado con audio de alta definición y una producción visual cinematográfica, el especial lleva la energía única de Red Rocks directamente a millones de fans alrededor del mundo.
A pocos días de ganar Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, en Miami, Maná continúa su Vivir Sin Aire Tour por Estados Unidos y Latinoamérica, reafirmando su lugar como una de las bandas más influyentes e importantes en la historia del rock en español.
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