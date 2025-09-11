Bariloche promocionará toda su oferta turística en la FIT

tendencias
El predio de Sociedad Rural Argentina, será el escenario de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, conocida como FIT 2025, donde participará Bariloche a fin de promocionar su completa oferta de servicios y atractivos, apuntando al próximo verano, pero focalizado en atraer visitantes todo el año.
Todos los años, Bariloche a través del EMPROTUR concurre a FIT con todo su arsenal turístico y los resultados son muy positivos. En esta oportunidad, el destino presentará la campaña “Bariloche tu refugio en verano”, poniendo el foco en que nuestra ciudad es un refugio natural para todos los que buscan tranquilidad y unas buenas vacaciones y que lo relacionen con un lugar de relax.
Durante la FIT, los asistentes podrán conocer las múltiples propuestas para disfrutar del verano en Bariloche: caminatas, cabalgatas, paseos lacustres, buceo y mucho más. A la vez, la ciudad aprovechará su reconocimiento como Capital Nacional del Turismo Aventura para desplegar toda su propuesta en este sentido. Dentro de esa oferta se destacan el trekking, escalada, rafting, canopy y parapente, junto a muchas otras experiencias que invitan a vivir la naturaleza en primera persona.
La tradicional feria turística reabrirá sus puertas al público con el objetivo de reunir nuevamente a los profesionales del sector y continuar impulsando esta industria, una de las más importantes de la economía nacional. Para esta edición, que se desarrollará del 27 al 30 de septiembre próximo, Bariloche tendrá un stand de grandes magnitudes como todos los años, lo que la convertirá una vez más, en uno de los destinos principales dentro del predio. Desde ya, que nuestra ciudad dirá presente posicionando toda su oferta gastronómica. En ese marco, se difundirá uno de los eventos más importantes de la ciudad: Bariloche a la Carta, que se realizará del 6 al 13 de octubre próximos.
Dentro del stand, Bariloche volverá a contar con un lugar propio estratégicamente ubicado, el cual contará con pantallas gigantes donde se proyectará a Bariloche durante las cuatro estaciones, habrá espacio para operadores y una treintena de prestadores privados y un living para reuniones. Además, estarán disponibles los videos inmersivos 360, que permitirán a los visitantes viajar virtualmente a los impresionantes paisajes de esta ciudad. No faltará la clásica cascada de chocolate, junto con la degustación de cerveza, acercando a la gente, los sabores de la ciudad.
La Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica es organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT) y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE) con el patrocinio del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación y la colaboración del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), el Consejo Federal de Turismo (CFT), la Cámara Argentina de Turismo (CAT), el Gobierno de CABA y la CAME.