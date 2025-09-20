David Lebón y Pedro Aznar brillaron en Colombia

espectáculos
Más de 40.000 personas se emocionaron con la presentación del Homenaje a Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar en el Festival Cordillera en Bogotá, en su primera presentación en el país.
El Festival Cordillera 2025 rompe récords este año con una edición sin precedentes, expandiéndose hasta la plazoleta principal del Parque Simón Bolívar y consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes de la región. La asistencia alcanzó los 82.000 espectadores, de los cuales más de 32.000 fueron turistas y excursionistas que viajaron a Bogotá para vivir el festival. Este flujo de visitantes y la magnitud del evento se tradujeron en una derrama económica estimada en más de 12 millones de dólares para la ciudad, dinamizando de manera directa e indirecta a múltiples sectores productivos.
La experiencia cultural estuvo acompañada por la participación de más de 80 emprendimientos en el Mercadito Latido y 45 restaurantes, fortaleciendo la cadena de valor gastronómica y creativa alrededor del festival.
Cordillera reafirmó también su compromiso con la sostenibilidad, siendo un festival carbono neutro y pionero en prácticas responsables como la reducción en el uso de diésel para generadores eléctricos, la implementación de baños secos que disminuyen el consumo de agua, la eliminación de plásticos de un solo uso, activaciones con materiales reciclables, y el fortalecimiento de la Aldea Verde como espacio de conciencia ambiental. Además, en esta edición se sembraron más de 30.000 árboles en la Cordillera Andina, alcanzando un histórico de más de 80.000.
En materia de impacto económico y social, el festival aportó más de 2.800 millones de pesos en contribuciones parafiscales, al tiempo que generó beneficios para 13 sectores económicos. En total, se estima que esta edición creó más de 55.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, consolidando a Cordillera como un motor de desarrollo cultural, ambiental y económico para Bogotá y el país.