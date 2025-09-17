sociedad
La Academia Nacional de Ciencias, la Universidad Nacional de Córdoba y los Ministerios de Educación y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba, convocan a participar del Concurso Nacional Personalidades de la Ciencia y la Tecnología en Argentina, edición 2025, dedicado a la vida y obra de Christiane Dosne de Pasqualini.
Esta edición del concurso está destinada a estudiantes de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Argentino (Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior), orientados y coordinados por docentes de las instituciones educativas a las que pertenecen.
La propuesta es un espacio de difusión, divulgación y apropiación de la vida y obra de científicos y tecnólogos destacados en la historia de nuestro país y una oportunidad para estimular y fortalecer los aprendizajes escolares vinculados a la ciencia y la tecnología.
La participación en el concurso implica la presentación de un trabajo original e inédito sobre la vida y obra de Christiane Dosne de Pasqualini y su contribución al desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina. El tribunal del concurso seleccionará un trabajo ganador por cada categoría contemplada en las bases; los estudiantes y docentes responsables del mismo recibirán un reconocimiento por la labor.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los participantes deberán presentar sus trabajos hasta el lunes 31 de octubre de 2025.
MÁS INFORMACIÓN
Por correo electrónico a: convenio@anc-argentina.org.ar y en el sitio web de la Academia Nacional de Ciencias.